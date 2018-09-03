823水患災損補助 林緗亭：從寬認定 基層不敢

823嘉義縣水患造成數萬戶水淹家門，但災損補助被認定過於嚴苛。（呂妍庭翻攝）

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副議長陳怡岳建議針對50公分以下受災戶動用災害準備金發放慰問金。（呂妍庭翻攝）
蔡鼎三反問縣府，行政院長賴清德和蔡英文總統都來過了，「有給嘉縣什麼承諾和治水保證嗎？」。（呂妍庭翻攝）

823水患造成嘉縣多個鄉鎮淹水成災，3日縣議會臨時會上，多位議員對50公分災損補助很有意見，除副議長陳怡岳建議針對50公分以下受災戶動用災害準備金發放慰問金外，林緗亭更指縣府雖說認定程序要從寬從簡，但在前例就是被移送法辦下，村里長或里幹事根本不可能冒著被移送的風險從寬認定，目前縣府手上1萬9000多戶通報受災，全都是從嚴認定。

陳怡岳指淹水補助要50公分以上太嚴苛，提臨時動議建議縣府針對淹水50公分以下受災戶動用災害準備金發放慰問金，並專案籌措經費補助民眾安裝水閘門，提案獲多位議員連署，副縣長吳芳銘指縣長張花冠今已北上向國發會談災後重建工作如何處置，另縣府也就瓦斯、水電尋求補助。

林緗亭批評災損補助已不符時宜，也不是用慰問金就能解決所有問題，指保險已有洪水或颱風等險種，縣府或許可協助導入保險機制。另林緗亭也就日前水上鄉長劉敬祥指責嘉義市政府抽水造成下寮村大淹水，要求縣府表態，怒問雲嘉嘉治理平台是不是在空轉？

李國勝也說40公分和50公分受災都一樣，目前的認定標準讓人民心中很不滿，建請中央整體排水規畫。蔡鼎三反問縣府，行政院長賴清德和總統蔡英文都來過了，「有給嘉縣什麼承諾和治水保證嗎？」，嗆如果沒有，就不要來做秀，「我們不歡迎」，還嘲諷地方民意代表就很會做秀了！

黃嫈珺進一步要求申請日期寬限，也指在人力不足下，她親眼看到一名國中生幫左鄰右舍，整條街的阿公阿嬤寫申請書，令人心疼，直言從整個勘災或救災過程，「社會局的螺絲真的鬆了」。

姜梅紅也要求災損補助從寬認定，且應把4日的災損截止日往後延，指她到災區看了只有「心疼和不捨」，指災民們的家幾乎全毀了，這麼多災民鋪報紙睡地上，添購家具等龐大支出怎麼處理？強調勘災真的不是重點，而是如何解決後續補助等重建問題。

(中時 )

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