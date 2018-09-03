雙橡園國慶酒宴 北科大「福鉋」展木藝之美

2018年09月03日 13:11 旺報 簡立欣

今年雙十國慶，美國華府雙橡園晚宴將飄起台灣古早味！台北科大木藝中心《福鉋》系列特展，跨海到美國華府雙橡園展出；10月10日國慶酒宴現場更以國寶工藝家親製鉋刀，刨製台灣傳統小吃「花生捲冰淇淋」，讓國際嘉賓友人耳目一新。北科大表示，這是百年來第一次將傳統鉋刀技藝搬上國際舞台，融合台灣傳統木藝和道地美食，用「木藝」讓世界看見不一樣的台灣。

國立台北科技大學表示，該校木藝培育暨設計研發中心致力推廣台灣木藝，繼2016年起推出《福鉋．台灣》展、2017年的台北故事館《木藝造器．福鉋台北》展、2018年上旬的華山文創園區《福鉋．華山》展，今年10月更跨出台灣，前進美國華府，舉辦《幸福共好．福鉋台灣》展。

雙橡園位於美國華盛頓哥倫比亞特區，是台灣外交的指標場館，此次特展由台北科大木藝中心主任陳殿禮研究團隊策畫，展品包括：國寶藝師詹益農親手打造的鉋刀；總統蔡英文在總統府內處理國事的辦公桌「生根桌」1：5等比例縮小模型；以及由鉋刀削出的木鉋花製作的6幅「福花」藝術創作，結合AR互動科技呈現木藝創作。另外包括有情門家具、有禮設計、木匠兄妹、木趣、青木工坊、悅聲等6家台灣木藝品牌也一同參與。

台北科大校長王錫福表示，該校從1912年創校之初就成立有「木工科」，是國內木藝教育最早的學府。此回在美國的展出，不僅是台灣木藝的第一次，也是華府雙橡園的第一次。

(旺報 )