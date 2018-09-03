雙橡園國慶酒宴 北科大「福鉋」展木藝之美

友善列印
旺報

今年雙十國慶，美國華府雙橡園晚宴將飄起台灣古早味！台北科大木藝中心《福鉋》系列特展，跨海到美國華府雙橡園展出；10月10日國慶酒宴現場更以國寶工藝家親製鉋刀，刨製台灣傳統小吃「花生捲冰淇淋」，讓國際嘉賓友人耳目一新。北科大表示，這是百年來第一次將傳統鉋刀技藝搬上國際舞台，融合台灣傳統木藝和道地美食，用「木藝」讓世界看見不一樣的台灣。

國立台北科技大學表示，該校木藝培育暨設計研發中心致力推廣台灣木藝，繼2016年起推出《福鉋．台灣》展、2017年的台北故事館《木藝造器．福鉋台北》展、2018年上旬的華山文創園區《福鉋．華山》展，今年10月更跨出台灣，前進美國華府，舉辦《幸福共好．福鉋台灣》展。

雙橡園位於美國華盛頓哥倫比亞特區，是台灣外交的指標場館，此次特展由台北科大木藝中心主任陳殿禮研究團隊策畫，展品包括：國寶藝師詹益農親手打造的鉋刀；總統蔡英文在總統府內處理國事的辦公桌「生根桌」1：5等比例縮小模型；以及由鉋刀削出的木鉋花製作的6幅「福花」藝術創作，結合AR互動科技呈現木藝創作。另外包括有情門家具、有禮設計、木匠兄妹、木趣、青木工坊、悅聲等6家台灣木藝品牌也一同參與。

台北科大校長王錫福表示，該校從1912年創校之初就成立有「木工科」，是國內木藝教育最早的學府。此回在美國的展出，不僅是台灣木藝的第一次，也是華府雙橡園的第一次。

(旺報 )

資深電影雜誌人史金龍 拾畫筆彩… 傳統陀螺特技後繼無人　盼開博物…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。