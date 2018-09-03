敬鵬大火5勇消入祀忠烈祠 家屬不捨頻落淚

2018年09月03日 12:57 中時 蔡依珍

平鎮敬鵬大火殉職的5名勇消李翰霖、林尉熙、余佳昇、游博瑜和林伯庭入祀忠烈祠，安排和新屋保留球館大火罹難的6勇消陳鳳翔、陳彥茗、蔡長融、張桂彰、曾重仁和謝君杰共祀。(蔡依珍攝)

桃園市長鄭文燦主祭後一一跟家屬握手致意，離去前更深深一鞠躬，強調政府會牢記教訓。(蔡依珍攝)

殉職勇消家屬紅著眼眶、頻頻拭淚，場面哀戚。(蔡依珍攝)

桃園市長鄭文燦主祭後一一跟家屬握手致意。(蔡依珍攝)

平鎮敬鵬大火奪走6名勇消性命，桃園市府在九三軍人節於桃園市忠烈祠舉辦秋祭，同時將其中5位英雄勇消入祀忠烈祠，紀念他們因公殉職的英勇事蹟，許多家屬紅了眼眶、頻頻拭淚，場面莊嚴哀戚。桃園市長鄭文燦主祭後一一跟家屬握手致意，離去前更深深一鞠躬，強調政府會牢記教訓。

殉職勇消林伯庭的妹妹和奶奶紅著眼眶不斷對著牌位說話，令人鼻酸。(蔡依珍攝)

敬鵬工業桃園平鎮廠4月28日深夜發生大火，埔心消防分隊小隊長游曜陽、平鎮消防分隊小隊長李翰霖、隊員林尉熙，以及山峰消防分隊隊員余佳昇、游博瑜、林伯庭6人，知悉現場有民眾受困，冒著濃煙和高熱，奮不顧身入室搶救，卻不幸因火勢驟變、火場爆炸，遭重機台困住，於火場罹難，6人英勇殉職後追晉為分隊長與小隊長。

桃園市長鄭文燦擔任主祭官。(蔡依珍攝)

鄭文燦說，除了游曜陽因信仰外，其他5位勇消經家屬同意，全都入祀忠烈祠，希望國人能永遠感念、感謝這些為國家、人民堅守崗位、盡忠職守而捨己救人的英雄，相信家人在不捨之外，也會以他們捨己救人的忠勇精神為榮。

桃園市長鄭文燦主祭後一一跟家屬握手致意。(蔡依珍攝)

李翰霖、林尉熙、余佳昇、游博瑜和林伯庭的家屬都到場參加，白髮人送黑髮人的長輩們、失去枕邊人的遺孀、沒了爸爸的孩子等，紛紛紅了眼眶、頻頻低頭拭淚，走到牌位前更是哭到不能自己，場面令人鼻酸，5人最後安排和新屋保齡球館大火罹難的6勇消陳鳳翔、陳彥茗、蔡長融、張桂彰、曾重仁和謝君杰共祀，紀念他們為國捐軀的忠勇精神。

殉職勇消家屬紅著眼眶、頻頻拭淚，場面哀戚。(蔡依珍攝)

鄭文燦嚴肅表示，敬鵬工業大火帶來非常沈痛的教訓，卻看到消防英雄們勇敢的紀律，更充滿對社會的大愛，強調工業火災及不確定風險，不該讓消防同仁承擔，市府在過去幾年已大幅提高消防預算、人力、裝備、車輛，針對火場管理，也以安全為最高守則，允諾會在公安、勞安、消安等方面更精進。

殉職勇消家屬紅著眼眶、頻頻拭淚，場面哀戚。(蔡依珍攝)

目前忠烈祠已奉祀283位烈士英靈，每年春季和秋季都會舉辦祭典緬懷、表彰敬意，民政局長湯蕙禎、消防局長謝呂泉、桃園市後備指揮部、軍人服務站及各駐軍首長也代表陪祭，今天上午在場有近300人一同向殉職消防員與烈士英靈致敬。

(中時 )