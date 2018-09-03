大省460億！美福特級新航母完成50％

2018年09月03日 12:59 中時電子報 楊幼蘭

美國「甘迺迪」號航母

美國「福特」級（Gerald R. Ford-class）航母2號艦「甘迺迪」號（John F. Kennedy，CVN-79）完成了一半，而美國海軍與亨廷頓英戈爾斯工業公司（Huntington Ingalls Industries）已著手安裝新雷達，武器與鋼結構。

亨廷頓致力壓低打造「甘迺迪」號的成本，據美國官員說，建這艘新航母的花費遠比造首艦「福特」號（USS Gerald R. Ford，CVN-78）低了15億美元（460億）不止。

據《權威戰士》（Warrior Maven）網報導，亨廷頓英戈爾斯在聲明中指出，重約約905公噸的超級升降裝置（superlifts）將與船體整合。

而這位於船尾分段的裝置長80英尺（24米），寬約110英尺（34米），有4個甲板高。這超級升降裝置是由19個較小的裝置組裝而成，以安裝光柵、幫浦、閥門、管線、電面板、安裝螺柱、照明，通風系統與其他元件。

由於花費節節飆升，美國海軍近年在打造「福特」號時備受批評，據說成本比原本初估的高出數十億美元，以致國會採取行動，將上限設定在129億美元（近4,000億台幣）。

當時美國海軍官員指出，由於「福特」號是首艦，研發過程中需要摸索，大筆花費中起碼有30億美元（約914億台幣）是屬於這方面的一次性工程費用。至於「甘迺迪」號因為是2號艦，設計大都敲定，毋需再摸索，因此造船廠能事先大批訂購零組件以節省成本。

而亨廷頓英戈爾斯後來汲取打造首艦「福特」號的經驗，採用了較新的工法，以降低成本。

未來大約50年間，美國將以一艘換一艘的漸進方式，將航母汰舊換新，而「甘迺迪」號預定會在2027年以前，取代預定退役的尼米茲級（USS Nimitz）航母。而「甘迺迪」號所用的新工法之一，就是模組工法，也就是先把元件設備組裝好，再搬上甲板，以加速施工。

「甘迺迪」號大體上採用「福特」號的設計，但將會安裝新型雷達。此外，為了節省成本，艦上的升降機將採用電動馬達，而不是液壓系統。

為了偵察敵方砲火、反艦巡弋飛彈，以及攻擊固定翼戰機或直升機，還有攻擊無人機等空中威脅，美國海軍打算採用高靈敏度的船艦防衛作戰雷達，也就是「企業對空監視雷達」（Enterprise Air Surveillance Radar，EASR）。

美國海軍官員說，測試預定從明年開始，而EASR的技術研發正在進行。基本上，EASR是SPY-6雷達的變體，用的是同樣的硬體，訊號處理與數據處理系統，但增加了飛航管制雷達的功能。而雷神（Raytheon）在聲明中說，EASR將加強網路與可靠性。

據雷達工程師說，AN/SPY-6比最新型的艦載雷達系統強了35倍。研發人員說，它能偵測到比現有雷達遠兩倍的物體，但體積卻只有一半。

(中時電子報)