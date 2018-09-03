世行：曼谷2030年近四成土地恐被淹

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旺報

泰國首都曼谷將在9月4日至9日迎來新一屆聯合國氣候大會的籌備會議。會議預計將對今年5月的波昂氣候大會沒有解決的問題進行延長處理，但再無法達成一致的話，恐會影響年底的波蘭氣候大會，導致日程一推再推。

曼谷的命運也令人憂心忡忡。根據世界銀行的最新預測，到2030年前後，曼谷將近40%的土地都將會遭水淹沒，這也讓曼谷和印尼首都雅加達並駕齊驅，在受到洪水淹沒威脅最嚴重的亞洲大都市的排行榜上並列第一。

這個建造在海平面之上1.5公尺左右位置的泥濘沼澤地的大都市，有著超過1000萬的人口。幾年以來，曼谷以每年1到2釐米的速度沉降，將給未來帶來巨大的地質風險。

早在2011年，巨大的水災就已經淹沒了曼谷大約五分之一的土地，郊區曾經是尤其嚴重的災區，而商業區則得益於草草建起的堤壩，倖免於難。

報導稱，按照一些地質學家的說法，曼谷就像是一個身形嚴重不健康的人，「有著孩子一般脆弱的骨骼，卻患有肥胖症」。首先，曼谷眾多摩天大樓壓得這個城市沉降得更厲害；其次，穿過曼谷的眾多河道也讓情況雪上加霜；第三，數十年以來曼谷人一直在地下含水層抽水，長年累月造成的傷害已經有了相當程度的積累；第四，氣候變化已經讓曼谷成為嚴重的受害者。

專家更指出，泰國灣的水位每年上漲的速度，超過了世界平均水準，海岸附近數公里地區也暴露在土壤侵蝕的問題之下，圍海養殖也加重了侵蝕現象。不受管束的都市化和海岸線遭遇侵蝕，將使曼谷和曼谷居民陷入危急情況。

(旺報 )

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