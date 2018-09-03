台北》鍾小平勸丁丁談兩岸一家人找回藍選票

友善列印
工商

國民黨台北市長候選人丁守中民調未有起色，國民黨市議員鍾小平認為，丁要掌握節奏不要東施效顰，先顧好原本50歲以上支持者的票再來吸年輕人的票比較重要。和中國的關係不僅只談「兩岸一家親」，更談「兩岸一家人」甚或是「兩岸一家都是有錢人」，以此便可找回國民黨失去的23%。

鍾小平與民進黨市議員簡舒培今天接受《蔻蔻早餐》專訪，主持人周玉蔻說，目前最新民調顯示，姚文智的民調提升到14%，簡舒培認為，自從姚人多出馬之後，姚文智開始有節奏的在打這場選戰。

反觀國民黨丁守中現在民調只有24%，鍾小平認為要掌握節奏不要東施效顰，柯文哲網路強，丁守中就不應該也跟著玩網路戰，鍾說，台北市有36%是支持國民黨的，但現在有23%轉到柯文哲手上，因此，丁守中應該先顧好原本50歲以上支持者的票再來吸年輕人的票比較重要。

鍾小平分析柯文哲的選戰手法很高明，他表示柯文哲成功列解綠營，現在則是在分化藍營。而軍公教起初有意出來投票，現在看到丁守中民調不起，會有一批人不願出來，因此在吳敦義接手後，會辦12區的大型造勢活動，並且找回國民黨的傳統價值。鍾小平認為和中國的關係不僅只談「兩岸一家親」，更談「兩岸一家人」甚或是「兩岸一家都是有錢人」，以此便可找回國民黨失去的23%。

(工商 )

高雄》韓國瑜慶祝軍人節 與退軍… 台南》高思博朝台南市政府丟水球…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。