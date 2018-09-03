台北》鍾小平勸丁丁談兩岸一家人找回藍選票

2018年09月03日 13:05 工商 崔慈悌

國民黨台北市長候選人丁守中民調未有起色，國民黨市議員鍾小平認為，丁要掌握節奏不要東施效顰，先顧好原本50歲以上支持者的票再來吸年輕人的票比較重要。和中國的關係不僅只談「兩岸一家親」，更談「兩岸一家人」甚或是「兩岸一家都是有錢人」，以此便可找回國民黨失去的23%。

鍾小平與民進黨市議員簡舒培今天接受《蔻蔻早餐》專訪，主持人周玉蔻說，目前最新民調顯示，姚文智的民調提升到14%，簡舒培認為，自從姚人多出馬之後，姚文智開始有節奏的在打這場選戰。

反觀國民黨丁守中現在民調只有24%，鍾小平認為要掌握節奏不要東施效顰，柯文哲網路強，丁守中就不應該也跟著玩網路戰，鍾說，台北市有36%是支持國民黨的，但現在有23%轉到柯文哲手上，因此，丁守中應該先顧好原本50歲以上支持者的票再來吸年輕人的票比較重要。

鍾小平分析柯文哲的選戰手法很高明，他表示柯文哲成功列解綠營，現在則是在分化藍營。而軍公教起初有意出來投票，現在看到丁守中民調不起，會有一批人不願出來，因此在吳敦義接手後，會辦12區的大型造勢活動，並且找回國民黨的傳統價值。鍾小平認為和中國的關係不僅只談「兩岸一家親」，更談「兩岸一家人」甚或是「兩岸一家都是有錢人」，以此便可找回國民黨失去的23%。

(工商 )