好饗去大江6日登場 大展食力衝業績

好饗去大江6日登場，各家餐廳祭出優惠折扣。(大江提供)

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中時
呂筱蟬
好饗去大江6日登場，各家餐廳祭出優惠折扣。(大江提供)

中壢大江購物中心打造6000坪地下一樓遊逛街城有眾多餐廳進駐，假日時段一位難求。為回饋消費者，將於9月6日至30日舉辦「好饗去大江」開幕一週年歡慶活動，邀請全館43家餐飲品牌同慶送出六大好禮，包括用餐消費單筆滿千元即可獲得e現金5%回饋、活動首三日推出超過500組限量排隊美食特惠餐、全台獨家超值套餐、加購餐點銅板價一元起，此外大江APP會員出示畫面即可享專屬折扣。

慶祝檔期首三日(9月6日至8日)推出99元排隊限量餐點，包括日本東京LOTTO的照燒蘑菇雞肉披薩、古拉爵的烏賊墨海鮮扁麵、來自北海道的時計台豚骨拉麵，還有安普蕾修起士塔、翰林國宴珍奶都有買一送一的優惠價格。特價210元就能享有原價420元的勝政厚切里肌豬排套餐、原價330元的橫濱屋星鰻丼限量只要165元、杏桃雙層舒芙蕾鬆餅排隊價135元(原價270元)、全台唯一手工義大利麵MOLINO新品第二件只要半價。

米其林港式點心店添好運的生日慶套餐有酥皮焗叉燒包、香煎蘿蔔糕、干貝絲炒麵等六道人氣點心只要888元，韓式料理涓豆腐四人套餐原價2906元因應歡慶活動只要2566元。

乾杯燒肉居酒屋於指定時段用餐即可參加「加一元抽抽樂」遊戲，有機會免費獲得本日精選牛排、特選牛五花等高級肉品一份。勝政豬排凡點主餐即可以10元購得小茶碗蒸，法國烘焙名店PAUL Café出示APP會員畫面即可以10元也就是不到一折的價錢購得180元的咖啡飲品。

(中時 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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