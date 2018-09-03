18歲超商店員用一包菸 打退38歲亮刀搶匪

2018年09月03日 13:29 中時 吳敏菁

唐嫌落網。（吳敏菁翻攝）

唐嫌褲子口袋藏帶摺疊刀。（吳敏菁翻攝）

彰化市實踐路的一家超商，38歲唐嫌2日上午6點多進店假意換鈔，待18歲賴姓店員打開收銀機，唐男隨即亮刀要劫走所有錢，店員很年輕卻很沉著，告訴他「我嘛是艱苦人，讀書兼打工」，自掏腰包買了一包香菸給他，唐嫌當下被軟化、拿菸走人，彰化警分局隨後逮捕。

「少年店員太帥了！」一包菸打退搶匪，讓超商沒有蒙受損失，還協助警方順利逮捕嫌犯了，今天警方和店家都予以肯定和表揚。

彰化警分局偵查隊長鐘振邦表示，2日19時許接獲店員報案，表示早上6時許在彰化市實踐路超商內顧店時，一名不詳男子持刀搶劫沒得逞，警方馬上組專案小組，偵查隊和泰和派出所員警前往偵辦，調閱監視器，發現38歲犯嫌騎乘1紅色機車，當天晚上10點循線在彰化基督教醫院附近逮捕正在吸食強力膠的唐嫌，依強盜罪嫌移送。

唐嫌有槍砲、竊盜和公共安全等前科，警方調查2日清晨6時騎機車前往實踐路上超商，向店員佯稱要換鈔，見店員打開收銀機，立即從腰際上掏出預藏摺疊刀，告知店員生活難過，威脅打錢通通拿出來。

超商店員見狀不妙，向唐嫌表示不要為難他，說他自己也沒錢，年紀輕輕就得出來打工、日子也很難過，還自掏腰包拿了包七星香菸給唐嫌，對他說「謝謝！」嫌犯領了情離去，店員不忘報案，讓嫌犯落網，守護社區治安。

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(中時 )