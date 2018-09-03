市議員為民請命 要求市府協助行銷龍眼

市議員張玉嬿（右四）等３日為果農請命，要求市府應協助果農行銷龍眼！（陳世宗攝）

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台中龍眼種植面積2200公頃，今年盛產預估多出三成產量！市議員張玉嬿、蔡雅玲、謝志忠3日在議會為民請命！強調中盤收購價跌到一斤6元以下，連僱工採收的費用都不夠，要求將烘乾機補助提高到三分之二，製成龍眼乾，營養午餐也加以採用，增加果農收益。

台中市議會3日進行財政經濟業務質詢，市議員張玉嬿、蔡雅玲與謝志忠等人關心龍眼產銷失衡情形，建議市府全力協助農民行銷龍眼。

張玉嬿表示，龍眼採得越多賠得更慘，不少果農只好含淚棄收，放任落果。但龍眼果肉晶瑩剔透味道甘甜，還有多種營養素；建議立即纳入兒童營養午餐，同時為鼓勵採收烘培龍眼乾，除農糧署補助三分之一烘乾機外，市府也應該加碼補助提高到三分之二，增加農民收益。

蔡雅玲、謝志忠說，農業局幫忙果農生產高品質龍眼乾後，經發局也應該媒合採購，例如烘焙公會就能入料，應該加速來幫忙推銷台中的龍眼乾；三位議員並當場請官員和記者試吃龍眼和龍眼乾，以實際行動協助促銷，呼籲各界多多支持購買。

農業局長王俊雄表示，市府除在107學年度第1學期學生午餐水果中，供應在地龍眼鮮果，也規劃在花博豐原葫蘆墩公園、后里馬場園區及外埔園區周邊設置「好農市集」，提供戶外展攤及室內展館展售區，讓在地農友可展售龍眼、自產農產品及簡易加工品。

龍眼烘乾設備部分，農業局強調，農委會農糧署「中部地區龍眼產銷輔導計畫」，烘乾設備補助標準分別包括共同使用補助1/2，個別農民補助1/3，如有設備需求的農友，均可透過農會提出計畫申請。若中央補助有不足部份，將由農業局預算補助。

(中時 )

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