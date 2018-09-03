晚期肺癌先做生物標記檢測 免疫療法更有效

2018年09月03日 13:22 中時 鄭郁蓁

晚期肺癌患者為求精準個人化治療，大多會先做基因檢測，來判斷能否使用標靶藥物，一旦不能使用，幾乎只能選擇化療，如今免疫療法問世，醫師建議，患者確診後可先透過生物標記檢測，若醫生判斷檢測指數高者，就適合採免疫療法，並建議第一線即早使用，相較於較傳統療法存活時間僅在一年左右，免疫療法可增加一倍以上。

日前健保署通過給付免疫療法治療黑色素瘤，讓被稱為「新國病－肺癌」的癌友們有更多期盼，但台灣胸腔暨重症加護醫學會秘書長、高雄長庚紀念醫院肺癌團隊召集人醫師王金洲指出，免疫療法對於晚期肺癌治療也有顯著效果，包含英國、加拿大、澳洲，日本等健保國家，已將免疫療法一線肺癌適應症納入健保給付，台灣健保也應加快腳步，讓資源花在刀口上。

王金洲指出，過去晚期肺癌患者多以標靶藥物治療，但僅適合基因突變型患者，不少患者僅能使用化療，雖有一定療效，但平均存活期約延長至一年左右，如今增加免疫療法選項，等於多了一個希望。

王金洲表示，採用免疫療法前，患者需先做生物標記PD-L1檢測，指數高者(50~100) 療效越好，整體存活的時間有機會突破30個月，是使用化療的一倍多。

「現在是精準醫學的時代」，王金洲表示，健保之所以給付黑色素瘤，是因其PD-L1檢測濃度通常都高於80以上，因此採免疫治療能獲得顯著療效；但如今臨床也證實，用於晚期肺癌病人，能成功延長患者存活率，且若檢測後發現不適合使用，就可以及早採取其他的抗癌策略，可免於延誤治療時機。

王金洲也指出，晚期肺癌患者若要採免疫療法，應越早越好，最好第一線即使用，因患者經歷化療後，往往免疫力會變差，同時腫瘤也可能再出現變異，而免疫療法是引發自身的免疫反應來抗癌，因此越早使用的效果會較好。

(中時 )