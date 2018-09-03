政治問題 綠議員簡舒培：吳音寧應出席備詢

2018年09月03日 13:27 工商 崔慈悌

台北市長柯文哲拒絕北農改建果菜市場提議，國民黨台北市議員鍾小平認為，這是「政治問題」，柯文哲就是要換掉民進黨中央指派的吳音寧。柯文哲最氣的還是「不來備詢」，只要吳音寧來備詢，一定不會被換掉，民進黨市議員簡舒培也表示，吳音寧其實應該出席的。

民進黨台北市議員簡舒培在市政總質詢指出，第一果菜市場主體工程改建，北農去年曾提新版本，若是依每坪工程費造價可省下約11億元，但柯文哲卻不採納、並且不知道此版本，遭質疑市府是否為內部溝通程序出問題，為此柯文哲市長動怒。

簡舒培今天接受《蔻蔻早餐》時表示，從郝龍斌擔任市長時期就發現第一果菜市場有改建的需求，而率先改建的是旁邊的魚市場，因魚市場被檢驗出氯離子含量過高，但若是兩個一起改建，需要的中繼市場數量非常龐大，在執行上有難度，因此在郝市府時期，只能先改建魚市場。

簡舒培說，柯文哲上任後，接受了時任總經理韓國瑜的建議，並且將過去的一切都翻盤了，柯認為，既然要改建就必須兩者同時進行，但同樣面臨中繼市場不足的問題，而在改建過程中，柯文哲要求必須在三年內完成。

吳音寧上任後以攤商的需求提出了新的版本，推翻了韓國瑜過去的提案，而這個版本可以省下11億元，為何號稱「省長」的柯文哲不採用呢？對此，簡舒培認為，柯文哲拒絕北農的理由並不是針對專業不足的部份去駁回。

國民黨台北市議員鍾小平則認為，這是「政治問題」，柯文哲就是要換掉民進黨中央指派的吳音寧。周玉蔻問，柯文哲是否在這件事情上刻意情緒化來操弄吳音寧呢？對此，鍾小平說，柯對吳音寧的情緒一直在蘊釀中，從陳佩琪在臉書上率先開砲吳音寧，到後面柯文哲批「吳音寧什麼都不懂」，下一步就是要換掉吳音寧。

周玉蔻問，柯文哲究竟為何火大呢？鍾小平說，這件事其實沒有誰對誰錯，但柯文哲只要面臨新潮流的質詢就很不爽，加上簡舒培也被點名是「柯黑議員」，若是改為謝系或其他議員質詢，結果可能就不一樣。

主持人周玉蔻問，柯文哲換掉吳音寧是為了政治收穫還是未來在市政上比較順暢呢？鍾小平說，吳音寧始終不進議會備詢，導致現在農委會也不支持他。而這裡面分為三股力量，一個就是北農的董事，再來是全國省農會的力量，最後一個就是市政府的力量，這三股力量只要有兩者結合，就會大於50%。

但鍾小平認為，柯文哲最氣的還是「不來備詢」，只要吳音寧來備詢，一定不會被換掉，而簡舒培說，其實農委會也有要求吳應該要到議會備詢，但吳始終有個人堅持，的確依照法規，吳音寧是可以不用出席的，但簡舒培也表示，吳音寧其實應該出席的。

周玉蔻認為，當初總統蔡英文力挺吳音寧，現在吳音寧不願赴市議會備詢，連農委會也不支持這種做法，若吳音寧堅持不備詢，是否會有負面效益？或支持吳音寧的力量會變成反噬力量？簡舒培認為，若等到總統講話，已經有點太誇張，總經理是政治任命，不是依照法規任命。

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