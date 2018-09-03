秘境走透透　華航攜手日航開拓日本內陸新航點

2018年09月03日 13:48 工商 張佩芬

華航日本地區航線圖。（圖：華航提供）

中華航空宣布，自9月4日起將於日本境內的札幌—新潟、札幌—花卷、福岡—宮崎、福岡—花卷、福岡—奄美、鹿兒島—奄美及鹿兒島—德之島等７條往返航線與日本航空(Japan Airlines)進行聯營合作。華航官網於4日起開放訂位購票，提供旅客更多選擇，深入遊覽日本二線城市景點，強化日本旅客來台吸引力，臺日飛航網絡再擴大。

華航於2010年與日航開展臺北(松山)—東京(羽田)首條共用航班航線，2017年雙方於臺日國際航線全面合作，拓展華航航網，飛往日本每周180至230個航班。此次深入二線城市，再增至每周近350個航班，滿足國人旅客便捷轉機前往如秘境般的日本地方都市及島嶼，日本旅客亦可經由共用班號，由新潟、花卷、奄美及德之島等城市前往寶島臺灣。

位於新潟縣的越後湯澤以天然景觀聞名，諾貝爾獎小說家川端康成所寫的《雪國》就是以這裏爲舞臺，也是滑雪愛好者的聖境；岩手縣內花卷的宮澤賢治童話村，讓人彷彿置身於超現實的童話故事中，是親子旅遊的好去處；位於鹿兒島縣的奄美大島及德之島則滿溢遠古自然氣息，有紅樹林原生林、清徹的海水、珊瑚礁群落，在日本享有「南方樂園」的美譽。

根據交通部觀光局統計，今年上半年日本來台旅客較去年同期增加1.59%，臺灣旅客赴日人數年成長率則達8.75 %，顯見臺日市場仍有發展潛力。目前華航飛航日本15個航點，包含東京羽田、東京成田、大阪、札幌、名古屋、靜岡、富山、廣島、高松、福岡、宮崎、鹿兒島、琉球、石垣島及熊本等。是臺日兩地航點數最多，旅客運載量最大的航空公司。

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