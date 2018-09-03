日本新玩法！ 華航開拓7條秘境新航點

2018年09月03日 13:45 中時 王思慧

台灣每年往日本旅遊人數多，今年上半年日本來台旅客較去年同期增加 1.59 %，去年台灣赴日達456.4萬人次創下歷史新高。中華航空於日本航空攜手聯營合作，開拓札幌—新潟、鹿兒島—德之島等7條往返航線，旅客只要透過華航官網，就能一次購足和日航聯營的日本國內線往返機票，行李還能直掛，讓台日飛航網絡再擴大。

華航表示，此次開拓的航線包括日本札幌—新潟、札幌—花卷、福岡—宮崎、福岡—花卷、福岡—奄美、鹿兒島—奄美及鹿兒島—德之島等7條往返航線，讓旅客深入遊覽日本更多秘境，也強化日本旅客來台吸引力。

華航於2010年與日航開展台北（松山）—東京（羽田）首條共用航班航線，2017年雙方於台日國際航線全面合作，拓展華航航網，飛往日本每周自180至230個航班。此次深入二線城市，再增至每周近 350 個航班，滿足國人旅客便捷轉機前往如秘境般的日本地方都市及島嶼，日本旅客亦可經由共用班號，由新潟、花卷、奄美及德之島等城市前往台灣。

位於新潟縣的越後湯澤以天然景觀聞名，諾貝爾獎小說家川端康成所寫的《雪國》就是以這裏為舞臺，也是滑雪愛好者的聖境；岩手縣內花卷的宮澤賢治童話村，讓人彷彿置身於超現實的童話故事中，是親子旅遊的好去處；位於鹿兒島縣的奄美大島及德之島則滿溢遠古自然氣息，有紅樹林原生林、清徹的海水、珊瑚礁群落，在日本享有「南方樂園」的美譽。

目前華航飛航日本15個航點，包含東京羽田、東京成田、大阪、札幌、名古屋、靜岡、富山、廣島、高松、福岡、宮崎、鹿兒島、琉球、石垣島及熊本等。是台日兩地航點數最多，旅客運載量最大的航空公司。

(中時 )