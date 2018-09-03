影》怎麼可能？白襪打者單一打數敲雙轟

2018年09月03日 13:54 中時電子報 盧品青

You can put it on the boooooard. Then you can take it off the booooooard. Then you can put it back on the boooooard. Yes! pic.twitter.com/KgM3esNuUs — MLB (@MLB) September 2, 2018

白襪3日對戰紅襪出現一樁奇事，白襪外野手佩卡(Daniel Palka)4局下居然單一打數就敲出兩支全壘打，這有可能嗎？

原來佩卡這支全壘打轟到右外野標桿附近，當他跑回本壘，主場也放出煙火慶祝時，主審突然宣布沒收這支全壘打，改判界外球！太過分了，怎麼可以有這種事。

由於那支全壘打不算，憤怒的佩卡重回打擊區，紅襪投手奎瓦斯(William Cuevas)以為逃過一劫，不料腎上腺爆發的佩卡又逮住一顆進壘的變化球，把球拉打到同一個方向，全壘打！

這次主審和線審也沒話說了，佩卡帥氣跑回本壘，現場主播表示：「這可能是史上頭一遭出現單一打數兩支全壘打！」佩卡已經多給了奎瓦斯一次機會，奎瓦斯應該保送他就沒事了。

佩卡說：「其實我當時發現第一支好像是界外球，不過線審說是全壘打，所以我就不客氣地收下了。後來重打一次，他投到一模一樣的地方，我這次就晚一點點揮棒，就打在界內了。」

白襪教頭倫特利亞(Rick Renteria)也看呆了，「我從沒見過這種事，一般來說(重打)絕沒好事，最後都會以出局作收。」白襪最後以8-0大勝紅襪。

(中時電子報)