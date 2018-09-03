醉女脫衣啃消防員手臂 面目猙獰 畫面曝光好駭人！

女子突然情緒失控，張開嘴撲向陳姓消防員，當時陳員猝不及防，右手臂慘遭女子咬傷。（張穎齊翻攝）

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女子突然暴走，張開嘴撲向陳姓消防員，趁陳員猝不及防之際，咬住陳的右手臂不放，畫面駭人。（張穎齊翻攝）
女子酒後情緒失控，脫下上衣，只剩下內衣。（張穎齊翻攝）

一名姓鈴木的女子（31歲）昨（2）日晚間8時許，和友人在基隆市區1間KTV狂歡嗨唱、飲酒作樂，鈴木卻因黃湯下肚，和友人起爭議，救護人員獲報抵達現場，將她帶到醫院救治，豈料她卻突然脫掉衣服，並張嘴咬住陳姓消防員手臂不放，模樣十分猙獰，被咬傷的陳姓消防員將控告女子傷害及妨害公務。

據悉，鈴木女與一幫朋友昨晚在KTV尋歡作樂，女子酒醉後竟情緒失控，與友人爭吵不休，警消獲報後，趕緊抵達現場，發現女子手上有撕裂傷痕，於是將她的傷口包紮後，並將她帶往衛生福利部基隆醫院急診室救治。

鈴木女到院後，原本還坐在輪椅上等候，而負責創傷救護的陳員，當時正在一旁填寫資料，鈴木女卻突然「大暴走」，不但脫掉上衣，只穿內衣，趁陳員不注意時張嘴撲向陳員，咬住陳的右手臂不放，模樣十分駭人，一旁員警及保全見狀後，立刻將女子拉開並壓制在地，女子不顧他人眼光，仍不停地驚聲尖叫。

隨後，陳員的右手臂也因此被咬出一片紅腫的「咬痕」，所幸沒有流血、傷勢不重，而鈴木目前則在留院觀察中。陳員事後向長官報告，幾經討論後，決定向女子提出傷害及妨害公務告訴。

(中時 )

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