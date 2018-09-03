花蓮縣部落豐年祭尾聲 縣府研商培育領唱人才

2018年09月03日 14:04 中時 范振和

花蓮縣吉安鄉那荳蘭部落豐年祭近千人參與，規模之大全縣數一數二。（讀者劉怡伶提供）

花蓮縣政府原住民行政處長陳建村揹著阿美族情人袋，手持撒奇萊雅族（左）、噶瑪蘭族（右）情人袋，各擁特色。（范振和攝）

花蓮縣部落豐年祭近尾聲，縣政府原住民行政處長陳建村3日上午強調，領唱員恐發生斷層危機，俟豐年祭全部結束後，縣府將邀集鄉鎮市公所研商領唱人才培育作業。

「每每參加部落豐年祭，我都對領唱長者的賣力領唱相當感動，設法用手機錄下來，再抽空慢慢欣賞。」陳建村說，從7月起的部落豐年祭，每個部落都能展現部落凝聚力、獨有部落特色與手工藝。尤其是領唱員有的都已80多歲了，唱腔渾厚有磁性，常能引領歌舞參與群緊密答唱，令人動容。

領唱員是歌舞慶典的靈魂人物，常能讓場面高潮迭起，但領唱員越來越少，現在不搶救，陳建村擔心會來不及，就如同豐年祭的歌曲，陳建村說，往昔最少有15首，如今流傳的只剩一半，殊為可惜。

花蓮部落豐年祭從第1天7月13日豐濱鄉三富橋部落、大港口部落開始，到最後1天9月24日玉里鎮喜瑯宮、達蓋、吉哈蓋、瑟冷4個部落，每場都上演精彩，讓人印象深刻。

吉安鄉原住民青年余震華說，該鄉南昌、宜昌村合起來的那荳蘭部落最近豐年祭，近千人參加，是全縣參與人數最多的部落，而青年勇士所戴的雄偉大羽冠，全縣也無人出其右，這是凝族人向心力最好的表徵。

(中時 )