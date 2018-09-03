台北》王威中才PO文就砍文 網：厲害了我的黨！

對於吳祥輝的行為，民進黨市議員王威中在臉書痛批，「請問發文者的腦還活著嗎，還是已經被摘除了？」沒想到才ＰＯ文沒多久，王威中就砍文，網友譏諷：厲害了我的黨！（葉書宏翻攝）

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中時電子報
/整理報導

一本關於非法器官移植的書籍，近期將於台灣發行，但內容影涉台北市長柯文哲帶病人到大陸非法器官移植，引發外界熱議。作家吳祥輝更於臉書發文「柯的死期到了」。對於吳祥輝的行為，民進黨市議員王威中在臉書痛批，「請問發文者的腦還活著嗎，還是已經被摘除了？」沒想到才ＰＯ文沒多久，王威中就砍文，遭網友譏諷：厲害了我的黨！

作家伊森．葛特曼（Ethan Gutmann）《屠殺》一書，近期將在台灣發行，出版社「蝴蝶蘭文創」3日刊登全版廣告，直指柯文哲帶病人到大陸器官移植，且確知所有器官都來自法輪功。由於《屠殺》先前在國外出版時，就曾在台灣政壇引起軒然大波，當時柯文哲已澄清書中人物不是他，如今出版社大動作買廣告，再度引發熱議。而吳祥輝更在臉書發文指出「柯的死期到了」。

對於吳祥輝的舉動，王威中於臉書痛批「請問發文者的腦還活著嗎，還是已經被摘除了？」他不滿表示，難道我們已經不會堂堂正正對決了嗎？丟這種早已被原作者澄清過的假新聞出來，打擊對手形象，有用嗎？看到今天line上面各群組不斷轉載這個新聞，只覺得太噁心了。

但沒想到過沒多久，此文就遭刪除，批踢踢網友對此譏諷，「民進黨真的是垃圾到了極點，噁心想吐」、「被摸頭了」、「新聞都出來了，遲了」、「被佳青姐關切了吧」，還有網友譏諷「綠色恐怖+1，高層出手顧台灣價值了」、「綠色高層出手了，排除異己」、「黨意勝過一切，偉大的資本進步黨」、「黨意凌駕一切。厲害了我的黨」、「破壞皇城之內的和氣」。

更有網友痛批「轉移淹水災情而已啦，先拿510舊資料，給大家罵再拿這個老案子，大家就忘記淹水災情了，真不愧是最會選舉的政黨，再過兩天又會有新東西出來了」。

(中時電子報)

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