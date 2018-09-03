川普顧問拉弗：貿易談判各個擊破 大陸會倍感孤立

美國總統川普的經濟顧問、著名經濟學家阿瑟·拉弗（Arthur Betz Laffer）。（圖／摘自推特）

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中時

王嘉源／綜合報導

據美國之音（VOA）中文網3日報導，美國總統川普的經濟顧問、著名經濟學家阿瑟·拉弗（Arthur Betz Laffer）說，美國與墨西哥、加拿大等達成貿易協議後，大陸將更加孤立，而美國的目標是要迫使大陸在國際貿易中循規蹈矩。

白宮顧問拉弗向雅虎新聞說，川普總統非常成功地與墨西哥達成貿易協議，和加拿大貿易也將如此，他說：「真正的目標是把中國納入自由貿易的世界，讓中國的所作所為符合一個自由貿易世界內國家應有的行為準則。不要盜竊我們的智慧財產權，不要對我們的產品加稅，不要操作匯率。」

美國8月27日成功地與墨西哥商定了貿易協議。此前還與歐盟達成致力實現零關稅的協議。拉弗在接受採訪時說，一旦美國再和加拿大等達成貿易協議之後，大陸將倍受冷落。

拉弗是南加州大學教授，為供給面經濟學派代表人物，曾任雷根總統的經濟顧問，他的一些主張尤其是減稅被雷根政府所採納。從川普競選總統時，拉弗就為川普在減稅政策方面出謀劃策。他以其首創的描繪稅收與稅率之間關係的「拉弗曲線」（Laffer Curve）而著稱於世。

拉弗7月間曾向美國國會提交一份有關美陸貿易戰的分析報告。這篇題為「中國大崩潰」（The Great Fall of China）的報告指出，加徵關稅將會對大陸造成重創，大陸將面臨失去很多過去50年來經濟成功的巨大風險。

但也有經濟學家認為，拉弗錯估了大陸經濟的實力。《亞洲時報》8月25日刊載美國經濟學家戴維·戈德曼的文章稱，拉弗的錯誤加劇了川普政府的錯誤觀念，以為關稅將給大陸造成的痛苦是陸方無法承受的。

在談到美國的談判策略時，拉弗透露說，川普總統對他說，他沒有什麼好的辦法，只能威脅加徵關稅，是他的強硬態度才讓那些國家願坐下來談判。

拉弗在接受採訪中也指出，大陸對美國也很重要，「沒有中國就沒有沃爾瑪，沒有沃爾瑪就沒有美國的中、低收入階層。」

(中時 )

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