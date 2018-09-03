魯台會簽約儀式 總投資額達263億人民幣

2018年09月03日 14:31 旺報 陳君碩

第24屆魯台經貿洽談會濰坊市重點合作項目簽約儀式，2日下午舉行，兩岸共計150餘名嘉賓出席，涉及總投資額達263.69億人民幣。

台灣網報導，濰坊市副市長王樹華在簽約儀式上致詞表示，今年2月28日，國台辦、國家發改委等部門聯合印發了促進海峽兩岸經濟文化交流合作31條措施，濰坊市各有關部門結合本市實際，認真研究制定了80條「濰坊措施」，濰坊非常重視項目建設，在手續辦理、商務建設、文件審批等多個方面為企業創造便利，推動“最多跑一次”改革，為台商來濰坊投資興業、台企在濰坊紮根發展添加新動能。

本屆魯台會期間，濰坊市圍繞產業規劃和發展重點積極開展項目對接活動，項目簽約儀式上，濰坊市集中籤約了石墨烯生態創新園、宋香園康養文旅綜合體、濱海鹽鹼地特色小鎮項目等38個重點項目，涉及總投資額263.69億人民幣。其中，高端裝備及智能製造項目8個，新能源新材料項目7個，文化旅遊項目5個，現代服務業項目5個，現代農業、食品加工項目3個，醫療康養項目2個，生物醫藥項目2個，高端化工項目2個,新一代信息技術項目2個，現代物流項目1個，合作辦學項目1個；台灣地區項目15個，總投資55.75億元人民幣。

魯台經貿洽談會創辦於1994年，至今已成功舉辦23屆，累計接待參會客商4萬餘人次，呈現出全省受益、跨省參與、兩岸工商界互動的輻射帶動效應。在魯台會的帶動和影響下，300多家台資企業落戶濰坊，6家濰坊企業入島投資，形成了雙向交流格局。

(旺報 )