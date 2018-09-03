少子化血量少 蔡英文呼籲熱血青年加入捐血

友善列印
工商

蔡英文總統今天表示，去年台灣一共有超過175萬人次捐血，每人平均捐血次數為1.76次，國民捐血率達到7.44%，已經是全世界第一。近年來受到少子化及人口老化的影響，年輕世代的捐血人逐漸減少。她呼籲更多熱血的年輕人，一起踴躍加入捐血的行列。

蔡英文今天上午接見「106年度績優捐血人代表」指出，這些捐血代表來自各行各業。不論來自什麼地方、什麼崗位，都不忘持續進行捐血救人的工作。「這種不分你我，互愛互助的精神，讓我相當感動。」

她說，今天來的績優捐血代表中，有一位是總統府副秘書長劉建忻的表弟—王中益。據說他因為捐血次數太多，捐到把護士娶回家。當然，她知道大家持續捐血的初衷，不是為了娶到美嬌娘、或是找到一個帥哥。有些朋友是因為熱心，也有很多朋友是因為自己生病時，受到別人的恩惠，因此才想要用實際行動來回饋社會。

蔡英文表示，這種受人點滴、湧泉以報的精神，不但讓整個社會進入一個「善」的循環，也讓更多人受益。她相信這樣的良善精神，是一個國家能夠持續和諧、繁榮的發展，最重要的基礎。

台灣推動無償捐血運動已經有40多年的歷史，國人一直以來也都非常熱情響應。她說，就在去年度，一共有超過175萬人次捐血，國民捐血率已經是全世界第一。

蔡英文強調，今年8月8日，政府已經啟用全新電子化的血液管理資訊系統，來保障用血安全。這個做法，不僅可以避免捐血流程出錯，也可以對捐血人的資料及隱私，做更嚴密的保護。

近年來受到少子化及人口老化的影響，年輕世代的捐血人逐漸減少。她也藉此機會呼籲更多熱血的年輕人，一起踴躍加入捐血的行列。「因為捐血不但利人利己，也是一個貢獻己力、回饋社會最好的方法」。

(工商 )

台北》王威中才PO文就砍文 網：… 台北》柯P跑去選總統怎麼監督北…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。