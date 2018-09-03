少子化血量少 蔡英文呼籲熱血青年加入捐血

2018年09月03日 14:14 工商 崔慈悌

蔡英文總統今天表示，去年台灣一共有超過175萬人次捐血，每人平均捐血次數為1.76次，國民捐血率達到7.44%，已經是全世界第一。近年來受到少子化及人口老化的影響，年輕世代的捐血人逐漸減少。她呼籲更多熱血的年輕人，一起踴躍加入捐血的行列。

蔡英文今天上午接見「106年度績優捐血人代表」指出，這些捐血代表來自各行各業。不論來自什麼地方、什麼崗位，都不忘持續進行捐血救人的工作。「這種不分你我，互愛互助的精神，讓我相當感動。」

她說，今天來的績優捐血代表中，有一位是總統府副秘書長劉建忻的表弟—王中益。據說他因為捐血次數太多，捐到把護士娶回家。當然，她知道大家持續捐血的初衷，不是為了娶到美嬌娘、或是找到一個帥哥。有些朋友是因為熱心，也有很多朋友是因為自己生病時，受到別人的恩惠，因此才想要用實際行動來回饋社會。

蔡英文表示，這種受人點滴、湧泉以報的精神，不但讓整個社會進入一個「善」的循環，也讓更多人受益。她相信這樣的良善精神，是一個國家能夠持續和諧、繁榮的發展，最重要的基礎。

台灣推動無償捐血運動已經有40多年的歷史，國人一直以來也都非常熱情響應。她說，就在去年度，一共有超過175萬人次捐血，國民捐血率已經是全世界第一。

蔡英文強調，今年8月8日，政府已經啟用全新電子化的血液管理資訊系統，來保障用血安全。這個做法，不僅可以避免捐血流程出錯，也可以對捐血人的資料及隱私，做更嚴密的保護。

近年來受到少子化及人口老化的影響，年輕世代的捐血人逐漸減少。她也藉此機會呼籲更多熱血的年輕人，一起踴躍加入捐血的行列。「因為捐血不但利人利己，也是一個貢獻己力、回饋社會最好的方法」。

(工商 )