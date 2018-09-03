性平處：「科技性別化創新」理念獲認同

2018年09月03日 14:36 中時 張理國

行政院性別平等處今天表示，今年「APEC婦女與經濟論壇」（Women and Economic Forum, WEF）9月3日到7日在巴布亞紐幾內亞莫士比港舉辦。我國長年投注提升女性經濟賦權與友善創、就業環境所作努力，已獲APEC各經濟體重視與肯定，近年提倡「科技性別化創新」理念，已納入「2019年至2021年婦女與經濟政策夥伴關係策略計畫」，未來將持續在APEC區域引領「女性善用科技」方向，與其他經濟體共同為女性經濟繁榮作出貢獻。

性平處表示，今年我代表團由國家通訊傳播委員會主委詹婷怡率行政院性別平等會委員林春鳳、卓春英等15名公私部門代表出席，期待透過積極參與系列會議，展現我國長年致力促進女性經濟創新發展的亮眼成果，並為亞太地區經濟共榮貢獻力量。

性平處指出，今年論壇主題為「掌握女性在數位時代躍升的機遇」，並以「培力女性投入數位經濟」、「性別包容性及賦權」、「領導力」及「打造夥伴關係、縮小性別差距」等4項子題作為公私部門對話會議的重點。

性平處表示，APEC近年已朝向跨論壇議題合作趨勢，各經濟體紛紛積極主動參與、引領創新，從而掌握婦女與經濟議題脈動，並樹立典範。有鑑於此，行政院性平處於今年初倡議「智慧科技農業性別化創新計畫」，已獲得APEC與多個經濟體呼應通過，期利用性別分析促進農業科技、設施及環境的創新發展個案分析，整理成功經驗，並產出女性農業創新科技政策工具包，以嘉惠APEC區域各經濟體。會中，將邀請各經濟體參與本計畫10月舉辦的研討會。

性平處指出，本次會議我代表團除詹主委將於「高階政策對話會議」發表演說外；勞動部科長廖貴燕亦受邀擔任韓國主辦「工業4.0與女性企業主能力建構工作坊」講者，分享我國推動創新活用智慧科技策略與創見；另「生命之星國際股份有限公司」董事長王美蓁為我國推薦代表，角逐APEC「傑出女性中小企業獎」，同時亦受邀擔任「公私部門對話會議」講者，於「消除女性參與全球貿易之障礙」場次分享我國相關政策成果及個人成功經營策略。

性平處強調，我國長年投注提升女性經濟賦權與友善創、就業環境所作努力，已獲APEC各經濟體重視與肯定，近年更致力提倡「科技性別化創新」理念，已納入「2019年至2021年婦女與經濟政策夥伴關係策略計畫」，未來將持續於APEC區域引領「女性善用科技」方向，與其他經濟體共同為女性經濟繁榮作出貢獻。

(中時 )