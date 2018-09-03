議員要求大彎北段案先究責公務員 柯P：看要不要送監察院

2018年09月03日 14:20 中時 陳燕珩

北市中山區大彎北段有1678戶「商業宅」，在商業區違規做住宅使用，北市都發局3月起分4階段開罰住戶。不過，議員高嘉瑜認為，當初明明是公務員和建商「上下交相賊」，卻只處理無辜的民眾，難道公務員不用究責嗎？柯文哲聽聞直呼「有道理」，強調市府有整理當初負責人名單，但內部懲處有困難，看要不要送司法單位或監察院。

高嘉瑜3日在議會總質詢指出，柯文哲曾說內湖交通問題、內湖5期還有大彎北段都是歷史共業，最該負責的應是官商勾結的建商和公務員，很多民眾是在不知情下買到商業宅，既然問題已發生，她贊成「各打五十大板」，問題是現在市府只處理住戶，卻不處理公務員，民眾怎能心服口服？

柯文哲聽聞表示，講的很有道理，府內針對該案在政治上有定調，內部做過很多表格，包括建照在哪年發出，當時誰是副市長、建管處長，哪些人有問題等，都有做好完整的表格，不過內部懲處有困難，在想是不是交給司法單位或監察院比較好。

負責該案的副市長鄧家基認為，大彎北段是一個過程，現在是否維持商娛區還無法定論，若要懲處個別同仁，政策執行上會有偏頗，所以應該檢討都市計畫的源頭。

高嘉瑜要求，在公布後續合理的解決方案之前，應把內部問題整理清楚，公務員和住戶一起處理，才能讓大家接受。

對此，柯文哲為難說，內湖除了大彎北段，還有夾層屋、內湖5期等問題，整個都市計畫都亂掉，「若全部處罰下去，大概…。」鄧家基則允諾會進一步分析，3天內跟議員報告。

(中時 )