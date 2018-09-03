高雄市宣布823水災低於50cm以下災戶發5000慰助金

2018年09月03日 14:22 中時 李義

高市府公布申請標準。（高市府提供）

高市府公布申請文件及流程。（高市府提供）

高雄市代理市長許立明3日宣布，823水災淹水低於50cm以下災戶發放5000慰助金，另比照凡那比及梅姬颱風災後的慰助標準，泡水汽車損失達2萬元以上、機車損失達2千元以上，提證明可分獲2萬元、2千元慰助金。

許立明說，這項政策沒有選舉考量，水災後，藍綠立委與議員都反映災民心聲，低於50cm以下災戶也應補助。初估約有1萬1千戶受災，慰助金約5千5百萬元，另有捐助善款2千多萬元。

他強調，市府基於照顧市民義務，近日邀集相關單位密集協商，決定另行籌措財源或動支第二預備金，來發放慰問金給未達法規標準的淹水住戶。他希望此舉能夠稍微舒緩淹水住戶復原家園的壓力，幫助他們早日恢復日常生活步調。

許立明表示，災民除自行拍照外，行車紀錄器、街頭監錄器都可做申請依據，區公所里長也會協助，不擔心會發生浮濫發放情形。請災民於9月28日向市府提出申請。

市府說明，只要是0823豪雨期間淹水住戶，不論淹水是否達到50cm法規標準，以及泡水車主，從即日起到9月28日下午5點止，都可以到居住地區公所填寫申請書，並請檢具相關證明：〈一〉淹水住戶請檢具例如淹水照片、行車紀錄、監視器紀錄、或其他足資證明之資料等；〈二〉泡水車輛請檢具例如維修收據或證明、或其他足資證明之資料等，以利加快勘查、審核速度，早日領取核撥款項。

日前，市府已宣布，只要是災害前實際居住高雄市市民，住屋有遭水淹至室內樓地板起算達50公分以上者，依「高雄市災害救助金核發辦法」，每戶發給救助金1萬5千元，其中若屬低收入或中低收入戶則再補助5千元。另外，行政院也已經決定額外加發每戶2萬元。也就是說，符合前述法規標準的淹水住戶可領取淹水救助3萬5千元，若屬低收入或中低收入戶則是4萬元。

(中時 )