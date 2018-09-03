高雄市宣布823水災低於50cm以下災戶發5000慰助金

高雄市代理市長許立明親自宣布說明發放慰助金標準及辦法。（李義攝）

友善列印
中時
高市府公布申請標準。（高市府提供）
高市府公布申請文件及流程。（高市府提供）

高雄市代理市長許立明3日宣布，823水災淹水低於50cm以下災戶發放5000慰助金，另比照凡那比及梅姬颱風災後的慰助標準，泡水汽車損失達2萬元以上、機車損失達2千元以上，提證明可分獲2萬元、2千元慰助金。

許立明說，這項政策沒有選舉考量，水災後，藍綠立委與議員都反映災民心聲，低於50cm以下災戶也應補助。初估約有1萬1千戶受災，慰助金約5千5百萬元，另有捐助善款2千多萬元。

他強調，市府基於照顧市民義務，近日邀集相關單位密集協商，決定另行籌措財源或動支第二預備金，來發放慰問金給未達法規標準的淹水住戶。他希望此舉能夠稍微舒緩淹水住戶復原家園的壓力，幫助他們早日恢復日常生活步調。

許立明表示，災民除自行拍照外，行車紀錄器、街頭監錄器都可做申請依據，區公所里長也會協助，不擔心會發生浮濫發放情形。請災民於9月28日向市府提出申請。

市府說明，只要是0823豪雨期間淹水住戶，不論淹水是否達到50cm法規標準，以及泡水車主，從即日起到9月28日下午5點止，都可以到居住地區公所填寫申請書，並請檢具相關證明：〈一〉淹水住戶請檢具例如淹水照片、行車紀錄、監視器紀錄、或其他足資證明之資料等；〈二〉泡水車輛請檢具例如維修收據或證明、或其他足資證明之資料等，以利加快勘查、審核速度，早日領取核撥款項。

日前，市府已宣布，只要是災害前實際居住高雄市市民，住屋有遭水淹至室內樓地板起算達50公分以上者，依「高雄市災害救助金核發辦法」，每戶發給救助金1萬5千元，其中若屬低收入或中低收入戶則再補助5千元。另外，行政院也已經決定額外加發每戶2萬元。也就是說，符合前述法規標準的淹水住戶可領取淹水救助3萬5千元，若屬低收入或中低收入戶則是4萬元。

(中時 )

議員要求大彎北段案先究責公務員… 忠烈祠秋祭 蔡英文 陳菊 賴清德…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。