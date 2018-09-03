總統力挺！林佳龍宣布明年辦亞太青年運動會

台中市長林佳龍（中）3日宣布，台中市政府獲蔡英文總統及府院支持，將與中央合作舉辦「亞太青年運動會」。（盧金足攝）

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東亞青運主辦權遭取消，年輕運動選手別失望！台中市長林佳龍3日發表重大宣布，台中市政府獲蔡英文總統及府院支持，將與中央合作舉辦「亞太青年運動會」，給經過長時間準備、努力付出的運動選手展現成果的舞台；政務委員張景森強調，從那裡跌倒從那裡站起來，台灣將打造自己的運動品牌，變而小而強的運動大國。

林佳龍今天下午在台灣大道市政大樓府前廣場，為不同運動造型的雕塑品揭幕時表示，先前在東亞青運籌辦過程，已有4名雕塑家在企業支持下，完成捐贈12件雕塑作品，藝術家的努力也必須被看見，同時也在會中宣布，將與中央合作舉辦「亞太青年運動會」。

林佳龍表示，台中市原定明年要舉辦東亞青年運動會，但受到大陸阻撓取消主辦權，台中市府一方面進行申復，也徵求並獲中央支持，與原訂舉辦東亞青運時間錯開，將在明年暑假期間舉辦國際性青年運動會賽事。

「上周，蔡總統一通電話，要我今天一定要來台中參加東亞青運雕塑品揭幕，總統以行動力挺台中！」張景森說，他曾經當過台中市副市長，知道台中的天氣最溫和，適合運動競技，台中的網球場快蓋好了，以後可發展成亞洲的「溫布敦」，成為選手朝聖的比賽重鎮。

林佳龍說，高雄辦過世界運動會、台北辦過聽奧及世大運，台中還未辦過國際大型運動會，這塊拚圖不因東亞青運主辦權因政治力介而受挫，決定舉辦「亞太青年運動會」，讓14到18歲的年輕選手能在這個運動舞台發光發亮。

(中時 )

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