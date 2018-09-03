嘉義》為一張截圖 縣議員黃嫈珺告代表會主席

嘉義縣議員黃嫈珺（左）日前在媽媽黃麗貞（右）和兒子陪同下，已登記參選嘉義縣議員。（呂妍庭攝）

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朴子市民代表會主席黃基全獲民進黨提名，已登記參選朴子市長。（呂妍庭攝）
黃嫈珺吃的包子是她請朋友從外縣市代買送進災區，遭惡意合作成，讓她相當不滿。（取自臉書）

民進黨籍嘉義縣議員黃嫈珺823水災投入救災，事後得知黨內同志，朴子市民代表會主席，已登記參選朴子市長的黃基全，在Line上散播她「不救災開播作秀，還吃受災戶的包子」的吃包子圖片，覺得夫妻倆和救災團隊遭到抹黑，黃嫈珺2日先開記者會說明始末，要求黃基全道歉，雖黃基全已在臉書發表公開聲明，但黃嫈珺在無法得知真相等正面回應下，今中午正式遞狀告黃基全誹謗和意圖使人不當選，得知被告，黃基全心情明顯受到影響，強調他已透過聲明道歉，現只能讓選民自己來公斷了！

黃嫈珺說，她與丈夫及參與的救災團隊都被黃基全以個人LINE帳號傳送的一張合成圖給深深傷害，因黃基全曾在臉書PO文解釋「發布這張圖檔其實是有上下文字。」，但至今卻講不清楚，連文章也刪掉了，5天來她不斷透過共同朋友要求黃基全提供下文字，來彌平誤會，讓雙方團隊可以團結合作，但黃基全始終避重就輕，為維護她和救災團隊的聲譽，今決定正式提告。

黃嫈珺說，因黃基全轉傳惡意圖檔時已登記參選市長，她也要爭取連任，這種抹黑手段恐造成不知情選民對她有所誤解，所以才一併提出誹謗和意圖使人不當選告訴。

黃基全強調他已透過聲明表達歉意，但怎麼表達對方都無法接受，「心情很差、很無奈」，只能交由選民公斷，他會按既定步驟繼續服務，爭取選民認同，接下來只談政見，其他不談了！

(中時 )

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