柯文哲南港都更慢又綁年限 丁守中：上任後鬆綁年限加速推動

2018年09月03日 14:27 中時電子報 綜合報導

南港地區商機無限，但台北市長柯文哲上任後當地更新發展始終沒有重大進展，引發民怨。國民黨台北市長參選人丁守中強調，立法院早已鬆綁各項法律限制，但柯市府動作太慢，拖累南港發展，柯市府雖有計畫變更南港為產業生活專區，卻又限制期限只有8年，根本時間不夠用，讓市民「看得到吃不到」。

丁守中強調，他當選市長後，絕對全力推動南港都更，加速發放建照，鬆綁變更年限，更要讓工程延宕的台北流行音樂中心盡快完工，成為藝文、觀光、文創的亮點，帶動南港周邊發展。

圖／丁守中辦公室 提供

丁守中2日上午前往南港玉成公園，參加國民黨南港區黨部黨員慶生會暨挺丁守中市長後援會授旗典禮，包括南港內湖區市議員闕枚莎、吳世正、陳義洲，以及市議員參選人游淑慧、李明賢等人均陪同參與。這也是國民黨市議員繼大安文山、中山大同兩區之後，再度合體與丁守中一同造勢，現場誓師氣氛熱烈。

他並強調，南港過去是工業區，同時有很多住宅混雜，所以這麼多新生土地，如果能比照南軟園區一樣開發建設，以南港三鐵共構、交通方便等優越條件，推動沿著交通導向的城市發展，一定會成為台北東區最大亮點。

但針對市府提出52公頃南港區「產業生活實驗特定專區」都市計畫，可讓當地工業區得免回饋樓地板面積做住商使用，丁守中則質疑，該計畫要求申請人6年內提出都更事業計畫、2年內取得建造執照，否則將變回工業區，這麼大的面積，柯文哲只有給大家6加2年時間實在不夠用。

他強調，立法院早就通過產業創新園區開發建設相關法令，擺脫過去工廠法規定，透過產業創新發展條例，園區內可以擁有生活區、住宅區、生活機能區等等早有法源。甚至郝龍斌擔任台北市長任內早已催生變更產業生活特定園區，是柯文哲作法太慢，去年只有發出205張建照，導致南港都更拖得這麼久。

同時以柯文哲以這個速度，丁守中質疑，南港52公頃土地，這麼大面積、這麼多老舊公寓，什麼時候可以完工？而且既然已經轉變成產業生活專區，為什麼還要變更回工業區？

丁守中說，台北已邁向高齡社會，老人多，又多半住在老舊公寓，上下樓出入困難，巷弄狹窄，萬一發生地震、火災實在不得了。所以包括南港在內，台北必需加速都更，更要推動大街廓都更，他會提供容積獎勵，讓大家舊屋換新屋、室內一坪換一坪，還送個車位，讓更多開放空間出現，都市生活也能更安全舒適。

(中時電子報)