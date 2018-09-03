習近平：對非投資不附加政治條件 不強人所難

2018年09月03日 14:39 旺報 陳君碩

大陸國家主席習近平3日上午再中非領導人與工商界代表高層對話上發表演講，強調中國支持非洲國家參與共建「一帶一路」，願同非洲加強全方位對接，打造符合國情、包容普惠、互利共贏的高品質發展之路，對非洲投資不附加任何政治條件，不干涉內政，不提強人所難的要求，注重分享發展經驗，支持非洲實現民族復興和國家繁榮共同走上讓人民生活更加美好的幸福之路。

人民網報導，習近平3日上午在國家會議中心出席中非領導人與工商界代表高層對話會暨第六屆中非企業家大會開幕式並發表題為《共同邁向富裕之路》的主旨演講，習近平強調，非洲人口占世界人口六分之一。實現包括非洲人民在內的各國人民共同富裕，是推動構建人類命運共同體的重要內容。中非傳統友誼深厚，過去是並肩戰鬥的好兄弟，現在是共同發展的好夥伴。

習近平表示，非洲是共建一帶一路的歷史和自然延伸，是重要參與方。中國支持非洲國家參與共建一帶一路，願在平等互利基礎上，堅持共商共建共用原則，加強同非洲全方位對接，推動政策溝通、設施聯通、貿易暢通、資金融通、民心相通，打造符合國情、包容普惠、互利共贏的高品質發展之路。

他強調，中國對非投資不附加任何政治條件，不干涉內政，不提強人所難的要求，注重分享發展經驗，支持非洲實現民族復興和國家繁榮，中國言必行、行必果的務實合作，把資金用在刀口上，他指出，中非共建一帶一路完全遵循現有國際通行規則，堅持公開透明，在尊重非方意願前提下，願同所有有能力、有意願的國家加強協力廠商合作，實現互利共嬴。

習近平表示，鼓勵和支持中非相互投資，但不追求貿易順差，願意創造條件擴大進口。他還對中非企業家提出四點希望，一是著眼長遠深耕細作，二是把握歷史機遇，三是尊動當地文化風俗及注重改善當地居民生活，四是生意做到哪就在哪播下友好的種子。

(旺報 )