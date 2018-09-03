慶祝軍人節 蔡武宏向國軍致敬 感謝為國為民付出

圖／蔡武宏 提供

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中時電子報
綜合報導

今天是93軍人節，國民黨提名高雄市前鎮、小港區市議員候選人蔡武宏特別向國軍弟兄賀節，並向勞苦功高的三軍將士致上最高敬意，同時向近日協助救災的官兵弟兄說聲:「您辛苦了!」，謝謝弟兄們時時刻刻守護家園安全！有您們真好！

蔡武宏今天一大早，就趕到國民黨市黨部參加「93軍人節慶祝大會」，現場氣氛熱絡。尤其，韓國瑜準市長帶領大家一起大聲唱國歌，更激勵了團結一致的心，讓蔡武宏充滿感動！

圖／蔡武宏 提供

韓國瑜準市長特別感謝國軍官兵弟兄對國家、社會的付出奉獻，也感嘆民進黨執政亂象叢生，並沒有好好照顧到國軍的生活與權益。韓國瑜特別呼籲國軍弟兄及眷屬，在這次選舉一定要翻盤，搶下高雄執政，議會要過半！因為只有國民黨才是真正和國軍具有革命情感，才是真心和國軍站在一起、才能真正用心來捍衛國軍弟兄及眷屬權益。

蔡武宏表示，他深刻感受到，在這場軍人節慶祝活動中，大家心理掛念的還是年底的選舉。由於蔡武宏在捍衞軍公教警消權益上的認真賣力，以及配合國民黨推動三項公投連署的亮眼表現，加上蔡武宏是前鎮小港選區唯一出席這埸活動的候選人，因此現場到處是為蔡武宏加油打氣的聲音，更激勵了蔡武宏鬥志決心，這次一定要為國民黨拼下第三席！

(中時電子報)

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