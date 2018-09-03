單親媽餵6歲女兒吃安眠藥 綁紅繩燒炭共赴黃泉

2018年09月03日 14:55 中時 李文正

單親呂姓女子因家裡反對她與董姓男友交往，萌生輕生念頭，卻又擔心6歲女兒在她死後沒人關愛，今年1月2日下午自幼稚園接小孩下課，與男友3人一同搭車北上，入住士林區一間旅店，呂購買紅衣、紅繩，董購買木炭，打算服用安眠藥後燒炭自殺，所幸煙霧偵測器發出警示，業者及時發現，士林地檢署偵結，認呂擔任護士卻餵女兒喝加入安眠藥的汽水，依殺人未遂罪提起公訴。

家住桃園市中壢的呂姓女子，育有6歲女兒，去年年底與董姓男子開始交往，遭到家人強烈反對，因而決定與女兒共赴黃泉，1月2日下午3點提早到幼稚園接女兒下課，董騎機車載呂和女童到車站，再轉搭火車北上。

案發前，3人一同到士林夜市逛街，女童完全不知媽媽和男友已經決定要她一起死，還歡樂逛街。晚上9點多，3人返回飯店房間，換上紅色衣服，綁上紅繩，將2顆安眠藥混入汽水內，要求女童喝下肚，但女童感覺汽水「苦苦的」不願喝，還打電話給家人，房間內煙霧瀰漫，她很「害怕」。

飯店因煙霧偵測器發出警報，立刻通知警、消到場，董開門後，員警進入後發現點燃的木炭架，呂則坐在梳妝台前寫遺書，檢察官認為，孩子不是父、母的財產，依法將2人提起公訴。

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(中時 )