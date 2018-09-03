桃園市重大公共建設預算執行率不佳 朱珍瑤建議「錢要花在刀口上」

圖／朱珍瑤 提供

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中時電子報
綜合報導

桃園市審計處近日在市議會報告2017年度總決算執行審核結果，其中歲入審定870億餘元，歲出審定為950億餘元，收支相抵短差80億餘元，這是繼2015年度短差11億餘元、2016年度短差58億餘元後，年度歲入歲出短差又進一步的擴大。

除了歲入歲出短差擴大外，預算實際執行率也受到外界的質疑，部分機關例如體育局、捷工局等，預算執行率都不足5成，顯示市府的預算並未被有效的利用。

桃園自升格為直轄市以來，鄭文燦市長「勇於花錢」，展現大興桃園市建設的企圖心，市長曾對媒體表示「做市長要懂得花錢」、「要花的對、要花的好、要讓市民有感」。

然而這樣的企圖心是否能轉化為具體的建設成果？根據歷年桃園市（縣）總決算審核報告中所整理出的數據，在桃園升格為直轄市前的兩年中，重大公共建設計畫預算執行率都超過6成，然而在升格直轄市後的2015年，預算執行率下降到不足25%，隔年在可支用預算大幅削減的情形下，執行率也不足 5 成。

副市長王明德針對預算執行率低的問題表示，部分局處並非工程專業單位，加上人力能力不足，導致預算執行率偏低。

桃園市近年來人口不斷增長，的確產生更多的公共建設需求，桃園市民也期待市府承諾的公共建設配套能帶來生活機能「質」的提升。

然而假使編列大筆預算的結果是執行效率不佳，重大公共建設工期延宕，那麼不但無法兌現民眾對於建設的期待，長期以往也將對於桃園市的財務穩健造成負面的影響。

桃園市政府支出的每一分錢，都源自於人民納稅的血汗錢，桃園市政府的公共預算不能只為上位者的「雄心」買單，更應該做好精準的預算配置，增加預算的執行品質。

在最新提出的2019年度總預算案中，桃園市政府表示歲入歲出短差的金額將較去年下降，然而預算的執行率是否能夠得到進一步的提升，相信更是社會大眾所關注的焦點。

珍瑤建議，桃園市政府除了在預算的總量控管上下功夫，更需要注重提升預算執行的品質，「錢要花在刀口上」，有效落實桃園市公共建設的推展。

(中時電子報)

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