狗狗冰淇淋「挫塞」崩壞！網怒：打開超想罵髒話

2018年09月03日 15:05 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

咖啡色的狗狗冰淇淋收到時已經「斷腿」。(圖/翻攝自爆廢公社)

米白色的被形容「像腐爛的狗」。(圖/翻攝自爆廢公社)

日前造成轟動的超逼真「狗狗冰淇淋」竟然大崩壞！有民眾日前上網訂購了兩個狗狗冰淇淋，原本滿心期待，沒想到收到時卻超傻眼，不但其中一個狗狗斷腿、另一個更是崩壞到「不成狗型」，她氣到在臉書《爆廢公社》怒批「打開的時候我非常想罵髒話」！

網友將網購收到的崩壞狗狗冰淇淋拍照PO網。(圖/翻攝自爆廢公社)

對比網路上看到的成品照。(圖/翻攝自爆廢公社)

另一名網友也將自己收到融化的狗狗冰淇淋PO出，形容像「娃娃魚」。(圖/翻攝自爆廢公社)

這名網友在《爆廢公社》PO照指出「網路上的東西真的要問清楚、看清楚，不然就會像我一樣，打開的時候我非常想罵髒話」。從照片中可見咖啡色的狗狗冰淇淋斷了一隻腿，另一隻米白色的更是崩塌成一團，原PO形容「像腐爛的狗！一點療癒的食慾都沒了，而且比手掌還小」。

其他網友看到慘狀後紛紛驚呼「狗狗失禁了」、「拉肚子的狗」、「咖啡色的好像落塞」、「感覺好像腐爛了」、「生前照跟生後照比對嗎？」、「看到模具的價錢你就會更想罵髒話了」；不過也有網友認為蛋糕、冰淇淋類本來就不適合宅配，「會融化、移位都是正常的」、「買冰溶化很正常啊」、「不融化你才該怕」。

(中時電子報)