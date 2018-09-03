狗狗冰淇淋「挫塞」崩壞！網怒：打開超想罵髒話

有消費者收到網購的狗狗冰淇淋，結果一打開超想罵髒話。(圖/翻攝自爆廢公社)

友善列印
中時電子報
/ 綜合報導
咖啡色的狗狗冰淇淋收到時已經「斷腿」。(圖/翻攝自爆廢公社)
米白色的被形容「像腐爛的狗」。(圖/翻攝自爆廢公社)

日前造成轟動的超逼真「狗狗冰淇淋」竟然大崩壞！有民眾日前上網訂購了兩個狗狗冰淇淋，原本滿心期待，沒想到收到時卻超傻眼，不但其中一個狗狗斷腿、另一個更是崩壞到「不成狗型」，她氣到在臉書《爆廢公社》怒批「打開的時候我非常想罵髒話」！

網友將網購收到的崩壞狗狗冰淇淋拍照PO網。(圖/翻攝自爆廢公社)
對比網路上看到的成品照。(圖/翻攝自爆廢公社)
另一名網友也將自己收到融化的狗狗冰淇淋PO出，形容像「娃娃魚」。(圖/翻攝自爆廢公社)

這名網友在《爆廢公社》PO照指出「網路上的東西真的要問清楚、看清楚，不然就會像我一樣，打開的時候我非常想罵髒話」。從照片中可見咖啡色的狗狗冰淇淋斷了一隻腿，另一隻米白色的更是崩塌成一團，原PO形容「像腐爛的狗！一點療癒的食慾都沒了，而且比手掌還小」。

其他網友看到慘狀後紛紛驚呼「狗狗失禁了」、「拉肚子的狗」、「咖啡色的好像落塞」、「感覺好像腐爛了」、「生前照跟生後照比對嗎？」、「看到模具的價錢你就會更想罵髒話了」；不過也有網友認為蛋糕、冰淇淋類本來就不適合宅配，「會融化、移位都是正常的」、「買冰溶化很正常啊」、「不融化你才該怕」。

(中時電子報)

花蓮地牛翻身 規模4.3有感地震持… 「反去中」課綱連署 不到一個月…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。