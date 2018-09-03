警政署2周尋獲千餘毒蟲驗尿 到驗者驚： 「真衰，這樣也被你找到！」

2018年09月03日 14:59 中時 胡欣男

為防制應受尿液採驗人規避警方定期採驗尿液，毒蟲趴趴走恐導致涉毒熱點轉移，警政署於8月8日至19日推動全國各警察機關同步執行為期12天的「強制採驗行動」，短短12天內，警方發揮執行力，以平均「每天找回100人」速度，尋獲1258名逃避警方協尋的重點採驗對象，讓到驗者驚呼：「真衰，這樣也被你找到！」

警政署鎖定無故未到驗者，向檢察機關聲請強制採驗許可書，並將行方不明、長期未到驗、因案通緝，以及今年第2季尿液檢驗呈毒品陽性反應的「涉毒高風險」人口，列為重點採驗對象，強化尿液採驗工作，約制應受尿液採驗人持續涉毒，以避免衍生其他犯罪，淨化社會治安。

今年7月，全國需到驗的應受尿液採驗人有1萬9083人，各警察機關出動近1萬5千人次警力送達定期採驗尿液通知書，截至8月19日，自行報到接受採驗者有1萬1275人。警方針對無故未到驗人員，向各地方檢察署聲請2540份強制採驗許可書，並動員4802名警力執行強制到場採驗尿液工作，其中有1425名成功強制到驗。

警方並以平均「每天找回100人」的速度，尋獲1258名逃避警方協尋的重點採驗對象。其中有128名遭法院通緝的應受尿液採驗人、383名涉毒高風險人口、76名長期未到驗人員，以及671名員警查訪未遇的行方不明人員，讓部分到驗者驚呼：「真衰，這樣也被你找到！」

警政署表示，除積極防堵境外毒品入侵、溯源查緝毒品來源，警方也從「需求面」著手，透過落實執行強制採驗尿液，提升毒品人口再次涉毒遭查獲風險，希望減少毒品危害，打造安居樂業的社會環境。

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(中時 )