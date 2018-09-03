邱議瑩回台再吐11字幹話 網友拳頭都硬了

民進黨立委邱議瑩。（資料照）

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中時電子報
/綜合報導

823水災，蔡政府救災弊病一籮筐，昔日88風災譙時任行政院秘書長薛香川「吃大餐」的民進黨立委邱議瑩，水災期間隨團出訪波蘭，被批評「標準不一」。今(3日)清晨邱議瑩回台，被問及水災期間是否想過從台灣回到波蘭，邱議瑩笑回「你們以為是台北跟高雄嗎？」，此話一出又惹怒網友了。

媒體問在波蘭是否有想趕回台？ 邱議瑩：你們以為是台北和高雄嗎？

邱議瑩上月24日才痛罵國民黨高雄市長參選人韓國瑜「不顧水患唱歌跳舞」，自己卻出訪波蘭，臉書被灌爆洗版，面對國內民眾輿論的砲轟，邱議瑩今清晨返台，笑容僵硬。

邱議瑩今赴往立法院報到。她表示，波蘭議會今年五月就發函邀請出訪，由立法院副院長蔡其昌帶隊，面對質疑聲浪，她仍振振有詞地回應「我們是去工作，不是去玩樂」，也強調立委與行政首長職權不同，說「治水、災後重建，補償等等，都是立委要盡力爭取」

媒體追問邱議瑩，遠在波蘭聽到水災消息，是否想過從波蘭趕回台灣？邱議瑩聽到問題大笑三聲，反問媒體「你們以為是台北跟高雄嗎？」，她說波蘭回到台灣必須轉機，搭上飛機也不容易聯繫上，希望外界別模糊焦點。

邱議瑩回台一番言論，不僅沒有平息爭議，反而激起網友的怒火，PTT網友留言「水患的時候你還笑得粗乃也很佩服啦」、「所以市長候選人有職權? 地區立委沒事?」、「真的有有檢討的民進黨，gooood」、「高雄人能不能覺醒啊」、「這種嘴臉高雄人一樣含淚投西瓜」，也有人認為，南部水災真的與立委邱議瑩無關，表示邱議瑩若真的從波蘭趕回來「也太矯情」。

(中時電子報)

文章來源：PTT論壇網址

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