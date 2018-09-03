陸對非新殖民主義？ 波札那總統：抹黑中國

2018年09月03日 15:32 旺報 陳君碩

中非合作論壇北京峰會3日開幕，53個非洲國家元首齊聚北京，波札那總統莫克維齊•馬西西在接受央視訪問時表示，中國有句諺語「要致富，先修路」，他認為這句話很好地體現了一帶一路倡議的意義，他也駁斥西方稱中國對非洲是新殖民主義，認為是無稽之談，強調抹黑中國的，洽是那些真正殖民過他國的國家。

馬西西接受央視專訪表示，基礎設施建設能力薄弱，在很大程度上阻礙了非洲國家之間的貿易聯通。中國在基礎設施領域對非洲的大力支持，正在幫助這片大陸改善這一狀況，中非合作論壇和一帶一路建設，為這一合作提供了有效平台和重要機遇。

馬西西說，發展經貿首先需要配套的基礎設施建設，中國有句諺語「要致富，先修路」。這句話很好地體現了一帶一路倡議的意義，所以我們波札那希望此次中非合作論壇能夠推動一系列合作專案，這些專案包括基礎設施建設，尤其是道路和鐵路建設，這些路將我們和周邊國家連在一起，這些項目將推動經貿發展。

對於西方批評中國對非洲是新殖民主義，馬西西表示，這種說法十分可笑，抹黑中國的都是真正在進行過殖民統治的國家，中國從未對任何非洲國家進行過殖民，這些真正在非洲殖民過的國家怎麼能如此厚顏無恥地抹黑中國，在任何情況下，我們有足夠的智慧分辨朋友敵人、是非對錯，我們是謹慎、認真地選擇我們的朋友。

(旺報 )