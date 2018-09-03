陸對非新殖民主義？ 波札那總統：抹黑中國

友善列印
旺報

中非合作論壇北京峰會3日開幕，53個非洲國家元首齊聚北京，波札那總統莫克維齊•馬西西在接受央視訪問時表示，中國有句諺語「要致富，先修路」，他認為這句話很好地體現了一帶一路倡議的意義，他也駁斥西方稱中國對非洲是新殖民主義，認為是無稽之談，強調抹黑中國的，洽是那些真正殖民過他國的國家。

馬西西接受央視專訪表示，基礎設施建設能力薄弱，在很大程度上阻礙了非洲國家之間的貿易聯通。中國在基礎設施領域對非洲的大力支持，正在幫助這片大陸改善這一狀況，中非合作論壇和一帶一路建設，為這一合作提供了有效平台和重要機遇。

馬西西說，發展經貿首先需要配套的基礎設施建設，中國有句諺語「要致富，先修路」。這句話很好地體現了一帶一路倡議的意義，所以我們波札那希望此次中非合作論壇能夠推動一系列合作專案，這些專案包括基礎設施建設，尤其是道路和鐵路建設，這些路將我們和周邊國家連在一起，這些項目將推動經貿發展。

對於西方批評中國對非洲是新殖民主義，馬西西表示，這種說法十分可笑，抹黑中國的都是真正在進行過殖民統治的國家，中國從未對任何非洲國家進行過殖民，這些真正在非洲殖民過的國家怎麼能如此厚顏無恥地抹黑中國，在任何情況下，我們有足夠的智慧分辨朋友敵人、是非對錯，我們是謹慎、認真地選擇我們的朋友。

(旺報 )

北韓建政日閱兵 韓政府：朝方未…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。