「反去中」課綱連署 不到一個月就即將破萬人

2018年09月03日 15:11 旺報 簡立欣

由嘉義大學歷史系教授吳昆財發起的反去中歷史課綱連署，8月23日晚間才上線，到3日上午甫滿10天，連署人數即將破萬。吳昆財說每天都接到電話問連署的事情，支持者廣及三大洲，主要來自學界，台灣公私立大學都有教授共襄盛舉；但連署者也遍及各行各業，「連菜市場都有人知道這件事！」他表示近日清點連署名單之後會公布並召開記者會。

「反對去中國化歷史課綱」網路連署（https://goo.gl/PfVpzU）8月23日晚間在臉書上發起小型連署，到3日上午已有9200多人支持，有許多是海內外學者，包括美國哥倫比亞大學教授李峰、芝加哥大學教授汪志雄、南加大神經心理學終身教授李眉、普渡大學電子工程系教授林本銘、台灣中研院院士何大安、中研院中國文哲研究所李明輝及林月惠、台師大歷史系教授朱鴻及陳豐祥、台師大東亞系教授潘朝陽及張崑將、台師大國文系教授林素英、政大歷史系教授劉季倫、政大語言所教授楊懿麗、台大歷史系教授吳展良、黃俊傑、鮑家麟，台大心理系教授黃光國、前台大哲學系教授張永儁、台大園藝系教授凌德麟、清大工程學系教授桑慧敏、交大教授包曉天、東華中文系教授吳冠宏、台南大學人文與社會學院前院長林登順、中央大學中文系教授楊祖漢、淡江大學中文系教授趙衛民等。

不只學界，和信醫院主治大夫楊聯炎、故宮指導委員朱惠良、德來泰山修女院院長陳蜀霞，以及消防署、船運界、旅行社、餐飲業等各行各業都有民眾參加連署。

吳昆財說，很驚訝這個小型連署受到注目，他每天都接到電話詢問相關事宜，8月底還有一通電話來自高雄，表示在菜市場也有人知道連署的事，對方打來是想了解是否是別有所圖。「我回他，這是光明磊落的捍衛中華文化與中國史行動，希望你共襄盛舉。」

吳昆財說，這次連署讓他理解到十步之內必有認同者，他們只是沈潛不語，愛國之心依然炙熱。且不像台大校長人事案有一個具體的「人」可以指涉，歷史課綱是抽象的知識體系和史觀史學，「能引起這麼多人支持，實在是社會上仍有一股正義、正氣！」

吳昆財說，他們近日會盡快盤點連署名單，在不涉及個資法的情況下對外公布並召開記者會。「名單還是要整理；像有些來亂的，或是有連署者自稱『陳水扁』還留下手機，打去是空號。」

(旺報 )