肉品市場遷烏日設備高規格 打造國際化肉品市場

2018年09月03日 15:11 中時 陳世宗

台中市政府規畫全新型態的肉品市場，參考荷蘭、丹麥等肉品大國模式，完全採用歐洲最新規格，引進最新冷凍設備與電腦系統，要打造國內第一座國際化標準的肉品市場。經濟發展局表示，台中肉品市場烏日新場區以農業4.0及觀光工廠為發展重點，配合現代化肉品市場管理及設備升級、規劃場區空間配置，加強維護肉品安全衛生，並整合低溫運輸及肉品銷售端的冷藏櫃設備，預計在民國111年完成興建，未來將可帶動地方經濟發展，促進全市及在地里民雙贏。

台中市議會3日進行財政經濟業務質詢，市議員陳政顯關心北區肉品市場的遷建進度。

經發局表示，台中肉品市場烏日新場區遠離市區，方圓500公尺內無住家與學校，南北向鄰接烏溪、大里溪，天然屏障可有效阻隔汙染源擴散，同時也在可容排水量大、基地空間足夠等條件下，市府規劃興建標準三級汙水處理場，加上未來也規劃在旁邊設置水資源回收中心，排水部分透過雙重過濾，使處理後放流水排放影響層面降至最低。

台中肉品市場烏日新場區兼具綠能、環保、生態、教育、零售、觀光等6大功能，預計在民國111年完成興建。未來也將串聯周邊配套建設，包括興建東湖大橋、運動公園、水資源中心、第1及第4公墓公園化。

烏日新場區預計可為當地帶來觀光新人潮，還可增加在地就業機會，如市場的行政人員、現場作業人員與附加產業人員等；當地居民還能以優惠價格承租量販空間，肉品市場也會提撥部分盈餘款項作為敦親睦鄰基金。

經發局也提到，台中肉品市場烏日新場區建物整體規劃部分採用「封閉式設計」，確保作業環境內外隔離，並設置空氣調節系統、空氣門及繫留場密閉式水濂通風冷卻系統等設施，減少場區內外的環境干擾，提升整體環境衛生。同時配合現代化屠宰設備及環保設施，要將場區內可能產生的汙染物質降至最低維護在地生態環境品質。

(中時 )