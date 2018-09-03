台灣之光！亞運健兒返台 F16軍機將升空迎接

行政院政務委員張景森3日在台中市出席活動時表示，今晚亞運選手凱旋歸國時，空軍將派出F16戰機將升空迎接，以最高規格讓選手感受光榮時刻。（盧金足攝）

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台中市主辦2019東亞青運雖遭阻撓，台中市府舉辦東亞青運藝術雕塑展揭幕如期登場。（盧金足攝）
在台中市府廣場前展示的12件雕塑作品，以東亞青運的競賽種類為發想設計。（盧金足攝）

中華代表團今年在雅加達參加亞運，優異成績全民喝彩，全團共摘下17金、19銀、31銅，在45個參賽國中，台灣排名第7；行政院政務委員張景森3日表示，台灣已成為小而強的運動大國，今晚亞運選手凱旋歸國時，蔡總統實現承諾，班機飛抵台灣上空時，空軍將派出F16戰機將升空迎接，以最高規格讓選手感受光榮時刻。

張景森指出，台中市本來主辦2019在東亞青運，卻遭政治力介入，主辦權被粗暴取消，但從這次亞運成績顯示，台灣拿下17金雖在參賽國中名列第7，但如以人口數來算，台灣沒有人口優勢，但後天努力，台灣在亞洲地區應該僅次於韓國，應排名第2。

「今晚亞運代表團班機飛回台灣時，F16軍機將起飛迎接！」張景森表示，蔡總統對參加亞運的中華健兒能超越上屆10面金牌，這次勇奪17金，深感欣慰，小國不是沒機會，台灣的運動實力在國際上用成績來證明，台灣是小而強的國家。

「台灣是小而強的運動大國，不要自菲薄！」張景森說，東亞青運還在申復中，但台中擁有好天氣的條件，要打造自己成為運動城市，那裡跌倒那裡站起來，不管最後申復成不成功，台中可以打造自己的運動品牌，自己的運動賽事。

張景森強調，蔡總統全力支持，他銜命出席東亞青運雕塑藝術品揭幕，也轉達蔡總統力挺台中市舉辦「亞太青年運動會」的立場，以後可以兩年辦一次，從運動盛事帶來觀光及旅館的商機效益，不因為政治力汙染體壇受影響，台中市勇敢站起來，在運動場上爬的更高，跑的更快。

(中時 )

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