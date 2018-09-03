嘉義市木雕師雕刻展 彷如寵物樂園

2018年09月03日 15:07 中時 廖素慧

長期做花板雕刻的陳佐民（右）展出花板、佛像。（廖素慧翻攝）

陳佐民雕刻佛像，神情慈穆。（廖素慧攝）

莊武桓雕作鸚鵡。（廖素慧攝）

嘉義市因日據時代開發阿里山木材，林業發達，而有「林業之都」的稱號，也造就「欄間木雕（俗稱花板）」的大本營，木雕興盛一時，至今仍有木雕師兢兢業業從事木雕，嘉義市木雕學會在嘉義市文化局首次聯展，期許延續林業風華。

此次作品多樣化，有佛像、人物、花板等傳統素材，還有蜥蝪、鸚鵡、貓頭鷹、魚、狗等動物寵物，彷如走入寵物樂園，也反映現代人養寵物的風氣盛。

金龍文教基金會董事長蔡榮順說，嘉義市木雕工藝底蘊深，日據時代至戰後，嘉義市是有名的木材城市，因為木材原料充裕、取得容易，而聚集眾多木雕師傅從事「欄間木雕」工作，主要是銷往日本作為日式建築的裝飾，全盛時期有數百人做木雕，形成林業鏈的重要一環。

嘉義市木雕學會理事長李宗霖投入木雕創作已40年，常年擔任文化局及社區大學的木雕研習課老師，對推展木雕文化深負使命感，號召同好創立木雕學會，首次舉辦聯展，共有29位藝師展出64件作品，即日起至9日在文化局3樓展覽室，本月8日上午10時30分、下午2時在嘉義鐵道藝術村1之2號倉庫有講座及教作活動。

李宗霖擅長人物雕刻，尤其是親情流露的人物，如《阿嬤我呷你嗊》情真意切，新作品則刻畫蜥蝪，取諧音「吸億」招財氣；長期做花板的陳佐民展出花板雕刻、佛像，各有異趣，雕工精巧。

(中時 )