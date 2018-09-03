桃龍潭平鎮2500戶要停水 籲提前6小時儲水

2018年09月03日 15:10 中時 蔡依珍

自來水公司因辦理「龍潭給水廠107年度分區計量管網計畫工程」，預計於9月3日至5日、10日、17日至19日及24日至26日，每日9時至16時止停水7小時進行施工，影響約約2500戶，請民眾預先儲水備用。

龍潭區：八德里、凌雲里、龍祥里、聖德里。停水時間自107年9月3日至107年9月5日及107年9月17日至107年9月19日，每日9時至16時止。

龍潭區：烏林里。停水時間自107年9月10日9時至16時止。

龍潭區：百年里、福龍路及沿路各巷弄、龍平路及沿路各巷弄。停水時間自107年9月24日至107年9月26日，每日9時至16時止。

平鎮區：金陵路五~七段、東隆街、洪圳路、金雞湖路、金龍路、東豐路、太平東(西)路、快速路一段、東光路、星友街、龍祥路、廟前路、平東路659巷與679巷、新安里、東勢里，停水時間自107年9月24日至107年9月26日，每日9時至16時止。

經濟發展局呼籲民眾預先於停水前6小時完成儲水，並請節約用水，同時避免於停水前開始大量儲水，以免造成管線末端用戶無水可儲用，提醒民眾停水期間關閉抽水機電源，以免空轉過久造成馬達損壞。恢復供水後，如仍無（缺）水時，請通知自來水公司或經濟發展局立即處理。如有任何供水問題，可電洽自來水公司24小時免付費服務專線1910洽詢。相關停復水資訊請上自來水公司網站查詢www.water.gov.tw。

(中時 )