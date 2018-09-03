雲林》麥寮鄉長突退選 李進勇：尊重公民意志 黨要有黨格

雲林縣長李進勇（左）答詢縣議員林建鴻質詢，強調許忠富退選事件，黨應該正面面對，黨要有黨格。（周麗蘭攝）

友善列印
中時

針對麥寮鄉長許忠富8月31日突然退選麥寮鄉長，雲林縣長李進勇3日在縣議會答詢語氣強烈表示，發生這麼大的事情，黨要有黨格，這是政黨的誠信問題，如果政黨的誠信不能夠得到選民的認同，個人的選舉算什麼？

台西區、麥寮鄉籍縣議員林建鴻3日質詢表示，8月31日那天晚上很多人都睡不著覺，造成地方很大的困擾，許鄉長在許多鄉民的心目中做得還不錯，大家因此不希望因為選舉造成分裂點，沒想到最後變成這樣。

林建鴻表示，看過網路拍賣的人都知道壓秒的刺激，論速度和時機點，沒有人像麥寮鄉那位候選人（按：登記參選的鄉代會主席蔡長昆）那麼厲害，結果造成麥寮鄉整個大沸騰，網路上最近還發起一個廢票聯盟。

李進勇回答林建鴻質詢他對廢票聯盟的看法時表示，許忠富鄉長對麥寮鄉的建設，他抱持高度肯定，這個事件發生後，有一些評論，也很多人肯定許鄉長的政績，對於許宣布的理由，他也可以理解，但是那些東西都不是民眾對許關心的最重要面向。

李進勇說，他的想法比較單純，那是一個民進黨誠信的問題，民進黨應該正面面對，同時對社會有個說明有個交代，至於麥寮有發起的廢票聯盟，「我尊重公民的自由意志，沒有特別的看法。」

林建鴻質詢李進勇是否考慮到他自己在麥寮鄉選情？李進勇以台語表示，如果這個時候還在考慮選票問題，這完全不是他的個性，「政黨的格要有、政黨的格要有、政黨的格要有」（黨要有黨格）。

(中時 )

台灣之光！亞運健兒返台 F16軍機… 否認當器官移植掮客 柯P：不會做…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。