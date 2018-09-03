要被吉了！網紅小玉哭訴：為什麼大家都要針對我

2018年09月03日 15:17 中時電子報 林郁庭

小玉要被吉了【昨天影片突然下架】（影/小玉YouTube）

知名網紅小玉在Youtube上，常因行事作風引起爭議，先前才公布自己9個收入賺342萬引起軒然大波，日前他又因為上傳了一則「全台最狂！花10萬把超商買光了」影片，但不到一天就被要求下架。因此，讓他昨天上傳影片，在鏡頭前崩潰哭訴：「為什麼這麼討厭我。」

小玉的影片多表現出他誇張的說話方式與拍攝題材另類來吸引觀眾，日前他選在某天的半夜3點前往便利商店，要將店內除了菸酒和易壞物品買下，最後他買下1134件商品，共花了31963元，影片最後他將零食和飲料分送街友。

但也許是他在購物期間有幾次或許是為了影片效果，將商品灑在地上、自己也跟著躺下等作為，遭拍攝的超商主管抗議，要求不下架不排除提告，而這支影片不到一天的時間就被下架。

小玉2日在Youtube以「小玉要被吉（網路用語：意指被告）了【昨天影片突然下架】」為題發布影片，他表示因為當初拍攝時並沒有和該店家溝通好，對方主管來跟他通知，「這支影片不應該出現在上面」，對方表示基於禮貌和法律的問題因此影片遭下架，但他似乎仍搞不清楚狀況，「我不知道問題是什麼。」

中途說到情緒激動，小玉用哭音說：「影片就這樣不見了，我這麼努力幹嘛，到底要幹什麼，我想要跟你們說對不起。」小玉認為自己也不是什麼壞人啊，只是單純想拍影片，沒有作奸犯科，委屈說道：「為什麼大家都要針對我」，他多次向粉絲道歉，「對不起大家，真的很對不起」，還說原本想說那支影片成效很棒，想讓大家看到不同的他。

影片一出，引起網有兩面看法，有人不滿留言「其實我是覺得與其拍影片說下架的事，不如好好的反省一下自己哪裡做錯了」、「我已經看過影片了，憑良心講，那部影片會被下架，我是感到毫不意外，難道你天真到以為只要拿做善事三字，就可以胡作非為嗎？再加上多次攻擊各家產品」、「你再哭我把你牙齒打正」、「怪誰啊，自己的行為舉止像是沒家教的小孩，把商品灑到地上、躺在便利商店地板、在超商鬼吼鬼叫諸多等等」。不過也有人力挺「小玉加油，我們支持你的，你的行動是很棒的，你花了3萬多幫了那些遊民」。

小玉也在留言處回應有網友表示還看的到影片，「很多人說還看的到，因為小玉我設成非公開狀態。算是我一點僥幸心態希望他們讓我過吧！請千萬不要擅自亂傳出去，會有法律問題」。

(中時電子報)