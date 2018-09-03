經過衛生紙、499、麥當勞之亂後 3字神解台人心理

台人真的最愛排隊？(圖/本報資料照)

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中時電子報
／綜合報導

日前剛落幕的麥當勞「大麥克之亂」，引發全台民眾大肆排隊搶購，不過回顧今年從上半年度從「衛生紙之亂」到中華電信的「499之亂」，到如今的大麥克之亂都引發社會大眾的熱議，在PTT上就有名網友分析出，台人這麼愛瘋搶，原因歸咎在「愛跟風」，一旦沒跟上就好像跟大家都沒話題了，因此都一定要去排個隊、打卡。

一名網友在知名網路論壇PTT上指出，今年台灣就經歷了多次大搶購，從年初的衛生紙，一堆人瘋狂到賣場搶衛生紙，甚至連網路通路都被搶光，接著是母親節中華電信推出了499網路吃到飽方案，這波優惠專案也引起民眾瘋搶，許多人甚至一大早門市尚未開門就到場排隊。

接著就是麥當勞為慶賀羽球國手戴資穎在亞運奪金，推出了大麥克買一送一的優惠活動，這也引起麥當勞各家分店都被人潮擠爆，害的麥當勞隔天沒的原料可以賣，只好全台店休一天。這讓原PO相當困惑，為何這麼一點點小優惠，就能讓大家如此瘋狂，難道是因為台灣的低薪所倒致的呢？

對此就有另一名網友分析，其實跟低薪或窮沒關係，主要是大家很「愛跟風」因大家都在瘋排，不跟一波就落伍了，因此就會興起跟風潮，還一定要打卡；拍照上傳到臉書或Instagram等社群軟體，這樣一來跟身邊好友也才有話聊，另外他更提到大家也不願動腦計算這樣排隊的成本，到底可以優惠到多少，最後就是可能大家真的都沒事做，所以想說來排隊排個一小時也沒有損失，歸咎到底就是「台人抄愛跟風又做事不動腦想想的」。

(中時電子報)

文章來源：PTT原文

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