北市優良教師頒獎　劍潭國小超人老師獲殊榮

2018年09月03日 15:25 中時 吳堂靖

育成高中老師羅安琍獲頒優良教師。（北市教育局提供）

教師節腳步加近，台北市教育局3日於木柵高工舉辦「敬師月活動記者會暨優良教師頒獎典禮」，共有 52名老師獲得殊榮，其中劍潭國小老師林迺超耐心引導自閉症學生投入寫作、參加徵文比賽，帶領學生找到自己的一片天，「超人老師」的故事也獲得台下滿堂采。

北市教育局3日舉辦優良教師頒獎典禮，副市長陳景峻、 教育局長曾燦金、中等學校及公私立國小校長協會、台北市教師會等出席共襄盛舉，本次共有52名老師榮獲優良教師殊榮，陳景峻也感謝所有老師無怨無悔的奉獻，也希望加強學生的品格教育，並提前祝福大家教師節快樂，氣氛溫馨。

獲獎老師之一的劍潭國小老師林迺超透過閱讀理解及寫作課程，引導低口語自閉症學生張楷承投入寫作，不但減緩學習焦慮也提升自信心，張楷承的作品「面對失落，我可以微笑」、「媽媽的一天」，更曾獲海峽兩岸徵文活動獎項，張楷承也特地與媽媽到場祝賀「超人老師」獲獎，並感謝老師的教導。

敬師月活動也規畫感恩活動、場館入園優惠、商家育樂優惠、免費施打流感疫苗及補助各校經費等活動，另外，教育局訂定「台北市公立高級中等以下學校獎勵教師獎金發給要點」，校長每學年得依權責在學校教師編制員額5%額度內，獎勵績優教師每人3600元。

(中時 )