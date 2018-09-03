台中》台中捷運綠線何時蓋好？2018年底試運轉！

2018年09月03日 15:47 中時 盧金足

捷運綠線快完工，台中市長林佳龍表示，市府已成功爭取捷運藍線，將與捷運綠線成為十字軸路網。（盧金足攝）

台中市府交通局長王義川3日在市政會議專案報告指出，綠線車站設計以輕、簡、透為原則，重視通風、節能、降溫。（盧金足攝）

台中捷運綠線北屯捷運G4與台鐵站連通道，工程進度超前，已帶動北屯沿線房地產行情。（盧金足攝）

備受矚目的台中市第一條捷運何時蓋好通車？ 試運轉是否開放民眾體驗？台中市府交通局長王義川3日表示，若10月能達到試運轉階段，將先由里長、老人及小孩試乘，由里長試乘及銀髮族輪椅等使用，體會捷運便利性也做為改善的考量。台中市長林佳龍強調，本來捷運綠線預定2022年通車，市府與北捷合作，將提前兩年在2020年全線通車 未來搭車可以從空中欣賞城市之美，將如同一列「移動城堡」。

台中捷運綠線今年底試運轉！王義川3日在市政會議專案報告指出，綠線車站設計以輕、簡、透為原則，重視通風、節能、降溫；目前工程進度已達79％，正進行行控中心、通訊設備等機電系統整合測試中，預計2020年全線通車。

「捷運就在眼前，即將實現！」林佳龍肯定施工團隊的努力，期待未來搭配捷運藍線及山手線規劃，早日實現大台中交通藍圖。

林佳龍說，台中第一條捷運綠線將完工，整個興建工程跨越10年相當不易，這是邁入國際城市重要里程碑，台中將正式成為捷運城市，他要求施工單位務必兼顧安全品質，不要為趕工而趕工，以做好捷運為目標。

「捷運綠線還不夠，必須搭配完整路網才能發揮功能！」林佳龍強調，市府已成功爭取捷運藍線，由交通部報請行政院核定，全長26.2公里，共設18處車站，串聯海線雙港副都心及台灣大道沿線，並與捷運綠線成為十字軸路網；再搭配大台中山手線環狀鐵路，以軌道運輸為骨幹，結合公車及自行車路網，打造MR.B&B複合式交通運輸系統，轉乘更便利。

林佳龍說，台中如果那麼差，人早就跑光光了，怎會有愈來愈多人移入，人潮帶來錢潮，現在有10公里免費，以後還有捷運優惠，量大就賺錢，銀髮族可以方便搭大眾運輸，不要窩在家裡，出來走走，銀髮族的經濟良性循環，台中未來的爆發能量無法想像，磁吸效應讓中彰投苗一起創造榮景。

王義川指出，2014年新市府團隊上任時，發現捷運綠線還有6站共構車站及G3第二行控中心未發包，且G16站連通道用地也未借用，當時審計部評估2022年才會完工。

後來經台中市府副市長林陵三協調台北捷運工程局代為興建6共構車站、協助興建G3交通行政大樓第二行控中心，並與中油公司協調G16站用地先行使用，捷運綠線才能提早2年、於2020年完工。

台中捷運綠線目前進度已達79％，今年底試運轉，2020年全線通車，目前18列電聯車都在軌道上進行機電、通訊、號誌及軌道之間磨合測試，也因為捷運綠線採自動駕駛，必須經過更嚴密測試，測試進度穩定。

王義川指出，18車站也已完成土建及軌道工程，正進行車站內部裝潢，且大部分車站的收費系統、售票機、閘門及電梯都已裝設完成，目前進行相關測試及驗證工作。

此外，捷運四維國小、崇德文心、櫻花文心、台中市政府G9-1、G9-2及南屯等6站土地開發正進行相關作業，潛在投資人針對投資細節也積極與市府進行相關討論。

除捷運綠線之外，捷運藍線也在上個月通過交通部送往行政院進行最後核定，未來將在台中市政府站形成十字交叉，再配合環狀的大台中山手線，台中市初期的軌道路網已然成形。市府有信心在2020年，捷運綠線將從北屯總站、也就是「好市多」剛標下台中市的基地附近出發，到達烏日高鐵站。

民眾關切年底捷運綠線試運轉是否開放民眾體驗？王義川說明，捷運營運、試營運、履勘、初勘階段都必須依照交通部規定的程序辦理，目前完成試運轉後，明年將啟動初勘及交通部履勘，通過履勘後才會進行「試營運」，接著再進入營運階段。

今年啟動試運轉，主要是車輛、車站、軌道之間的聯繫測試，市府一定會在無數次測試之後，確保安全可靠，才會讓市民搭乘，2020年民眾就可以自由進出車站。

此外，配合捷運綠線施工進度，沿線的文心路路平工程也如火如荼進行，台中市建設局長黃玉霖強調，文心路捷運沿線人行道拓寬工程目前施工進度已達90％，8月下旬歷經連續10多天大雨干擾，現場施工人員雖持續施工，但工程進度仍受到衝擊。

市府檢討工程進度，若天氣良好，人行道工程預計9月15日完成，緊接著路平工程則將於9月20日完工，屆時文心路全段路面將煥然一新。

(中時 )