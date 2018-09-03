七龍珠路跑11月登大台北！飆汗水玩「龜派氣功」

2018年09月03日 15:58 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

來和超級賽亞人一起比耐力吧！談到漫畫《七龍珠》可說是六七年粉絲的童年回憶！可愛的「孫悟空」、色瞇瞇的「龜仙人」、光頭又富有正義感的「克林」都是很多人的最愛！海外首場《Dragon Ball Run 七龍珠路跑》將於今年11月17日跨海來台舉辦，熱血的五公里的路跑結合三大訓練關卡，一起踏上悟空的修煉之道吧！

此外，本路跑更是在台首創「IP肖像路跑」結合「AR擴增實境」APP技術，你的手機化身成「龍珠雷達」，在路跑的途中蒐集散落各地的龍珠們，集滿七顆龍珠召喚神龍許下你的願望吧！即日起在Accupass開放報名，讓我們一起擁抱夢想，創造熱血的美好回憶吧！

經典動畫「七龍珠」路跑海外首站在台灣！

《七龍珠路跑》去年九月首次在日本舉辦時，引發在台粉絲熱議，在台粉絲引頸期盼下，終於在今年11月17日跨海來台舉辦，更是除了日本本土外的「海外首站」！

在本次路跑5公里的路程中，要讓跑者體驗悟空的「修煉之道」，沿途設有三大訓練關卡，要考驗參賽者的「爆發力」及「協調性」，最後一關更是「最終試煉」關卡，考驗跑者體能及意志力。

更首創「AR擴增實境」技術，只要下載大會APP，跑者手機搖身一變成為「龍珠雷達」，邊跑邊蒐集散落沿途的龍珠，還可與動畫角色合影留念，一口氣集滿七顆龍珠召喚出神龍吧！

《Dragon Ball Run 七龍珠路跑》將在今年11月17日於新北市三重幸福水漾公園舉辦。跑者限定贈品包含：限定T恤、運動毛巾、束口袋後背包、跑者手冊、號碼布及完賽獎牌等多項好禮。

路跑報名費1280元，可獲得限定跑者贈品：紀念跑衣、束口袋後背包、紀念運動毛巾、號碼布、完賽證書及完賽獎牌等多項好禮。（主辦單位提供）

Dragon Ball Run 七龍珠路跑｜台灣

活動時間：2018／11／17 (六)

活動地點：新北市三重幸福水漾公園（捷運三重站旁）

跑道長度：5公里

(中時電子報)