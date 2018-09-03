登革熱台中疫情擴大 今天邁入第二波

2018年09月03日 16:04 中時 鄭郁蓁

登革熱疫情中部也快失控，疾管署今天公布新增6例土登革熱病例，台中市再增4例，目前累計達36例，今天邁入第二波疫情。新北市也增加2例，且首度出現新莊以外的區域土城區，恐成為新北市第二個熱點。

疾病管制署今天下午公布新增6例本土登革熱病例，為台中市4例、新北市2例。新北市個案為新莊區海山里50多歲女性，以及土城區明德里50多歲女性，均於8月30日發病。

疾管署副署長羅一鈞表示，新莊區個案發病前未有瓊林里活動史，其住家及活動地與新莊區第22例個案（豐年里60多歲女性）住家相近，經檢驗為第二型登革熱，目前住院中。

而首度出現的土城區個案目前未住院，感染第二型登革熱，羅一鈞表示，其發病前活動史均在土城區，但該區今年並無登革熱確定病例，將進一步進行病毒基因定序，以釐清感染源。一旦確定和新莊同一型，代表已經疫情已經跨區傳染。

至於台中市新增個案分別為大里區2例（祥興里及東興里）、太平區（新光里）及北區（建德里）各1例，北區個案發病前多次致開心農場，其餘三例都是「社區型感染」，台中疫情也正式從開心農場擴大到社區型感染。

羅一鈞表示，已發病日期來看，台中市疫情第一波達34例，第二波目前為2例，接下來若人數是第一波的倍數，即代表失控。

今（2018）年截至9月2日國內共計69例登革熱本土病例，個案居住地分別為台中市36例、新北市25例、高雄市3例、台北市及嘉義縣各2例、桃園市1例。

疾管署提醒，目前各地仍為高溫炎熱的天氣型態，且午後仍可能有降雨機會，再次呼籲民眾雨後應落實「巡、倒、清、刷」，澈底清除環境孳生源，避免病媒蚊生長。一旦出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫並告知旅遊活動史。

(中時 )