綜藝天王淪「演戲的小菜菜」！胡瓜與兒女首度螢光幕合體！

胡釋安、賀一航、小禎上胡瓜的節目宣傳新戲。（公視）

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胡釋安和姊姊小禎上爸爸胡瓜的節目宣傳新戲。（公視）
胡釋安。（公視）

「綜藝天王」胡瓜（瓜哥）有子初長成，兒子胡釋安（安安）初出道就挑梁擔綱公視《20之後》男主角「阿雄」。劇中也軋一角的胡瓜日前與胡釋安、小禎一家人合體宣傳《20之後》；主演之一的賀一航放大絕，讚帥氣爆表的胡釋安像「小趙又廷」，還虧客串兩場戲的胡瓜是「演戲的小菜菜」。

胡釋安不忘父親一路栽培，出道後第一個電視通告即獻給爸爸胡瓜主持的《歡樂智多星》。胡瓜也卯足全力，與胡釋安、賀一航共同穿上《20之後》Ｔ恤亮相宣傳，甚至還把主持大位讓給小禎；自己下海當隊員，胡瓜笑稱：「我跟安安是戲劇新人，來上節目宣傳！」

胡釋安劇中與好友同住一個屋簷下，賀一航則飾演這棟大樓管理員，對這群年輕人照顧有加，但個性傳統保守，也常鬧笑話，還謙稱自己「戲份不重」。胡瓜虧他：「20集戲，你演了20集還不夠重？」還自曝「劇中客串演主持人，20集我只演2場戲」，曾獲金鐘男配肯定的賀一航反虧胡瓜是「演戲的小菜菜」，兩個舊識好友幽默鬥嘴，眾人笑翻。

胡釋安外型斯文、陽光，身高超過180公分，劇中飾演大學生「徐立雄」，是個默默守護喜愛對象，一路支持好友理想的暖男；他說：「劇中就是個大學生，也詮釋20歲之後遇到的困難，不管是家庭、愛情或是工作上的」。

賀一航劇中和安安有多場對戲，讚他「就是打籃球的趙又廷啦」，還表示「他夠優秀！完全不像第一次演戲的樣子，一點都不生澀、不油條；一點都不像他爸爸」，讓胡瓜邊笑邊「握拳」。

《20之後》由鄭靚歆、葉慈毓、胡釋安、江沂宸、林孫煜豪與Janet（謝怡芬）、藍鈞天、賀一航等主演；預定9月30日起，周日晚間8時公視上檔。

(中時 )

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