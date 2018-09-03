《時來運轉》美職9月擴編 強隊得分大小有玄機

2018年09月03日 16:16 中時電子報 尉遲佩玉 、林博泰／台灣運彩總經理 、林博泰／台灣運彩總經理

美職9月擴編 強隊得分大小有玄機

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(易繼中攝)

美國職棒大聯盟(MLB) 所有30支球隊的陣容毎到9月都會有全面性的擴大，也就是所謂的「9月擴編（September Callup）」，這樣的擴編是怎麼樣的擴編，對球隊的表現會有什麼影響，運彩投注時會有什麼眉角？

美職9月擴編。(台灣運彩提供)

一般來說只要與MLB球隊簽有大聯盟合約的球員，就會被列入該球隊的「40人名單」（即Major League Roster或40-Man Roster），但依大聯盟規定，季賽從例行賽開始(約毎年4月)到8月31日為止，只有被列入「正式出賽名單 (Active Roster) 」的25位球員（又稱25-Man Roster）才可以出賽大聯盟，其餘的15人則只能在所屬球隊的小聯盟 (即1A、2A、3A各層級)出賽，當季賽到了9月1日時，所有30支球隊的「正式出賽名單 (Active Roster) 」都會從原先上限的25人擴增到40人(即所謂的 Expanded Roster)，直到該季賽結束(大約在9月底)，這就是大家所謂的「9月擴編」。

美職9月擴編對賽局的影響。(台灣運彩提供)

大聯盟所有30支球隊「9月擴編」後，可以正式出賽的球員上限從25人增加到40人，大大增加了各球隊球員調度的空間與運用的彈性，「已篤定可以進季後賽的球隊」往往會利用這些擴編球員讓其主力選手多點休息，為進一步的季後賽儲備戰力；「有機會尚須努力方可進入季後賽的球隊」有更多球員可供調派爭取勝績；至於「已確定與季後賽無望的球隊」，也都會把握這個機會讓一些潛力新秀多上場吸收大聯盟經驗，為來年的球季作準備。

「9月擴編」得分平均普遍提高。(台灣運彩提供)

這中間對整個賽局的影響就是，整體可以上場的球員數增加，而增加的這些球員都是從小聯盟過來的，戰力及經驗相對上會比較不足，特別是在投手或者是其他守備上面，容易出現失誤讓對手有得分及得分擴大的機會，所以往往強隊在這段期間容易會有較高得分數的情形，就拿上一球季有進入季後賽的10支球隊來說，其中就有7支球隊在9月擴編的這段期間，得分平均明顯高於整季。「9月擴編」強隊會有得分偏高的這個現象，大家在投注運彩大小分玩法時，可以參考。

(中時電子報)