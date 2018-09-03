75歲勇婦挺過車禍腦傷 移除氣切管展現好歌喉

2018年09月03日 16:07 中時 馮惠宜

中山醫學大學附設醫院胸腔外科醫師林巧峰指出，王媽媽的肉芽就長在氣管內。（馮惠宜攝）

王媽媽成功移除氣切管後，脖子只留下疤痕，已能開心一展歌喉。（馮惠宜攝）

76歲王媽媽去年9月4日車禍造成嚴重腦傷，經開顱手術後昏迷逾一個月，期間多次手術、輾轉住院半年，一路從透過氣管內管、氣切管輔助呼吸，逐步脫離呼吸器後，克服一次又一次難關，終於在6月底移除氣切管，中山醫學大學附設醫院3日為她切蛋糕慶祝重生，王媽媽也開心的唱一首「你怎麼說」展現昔日好歌喉。

王媽媽去年9月4日騎機車被自小客撞飛，造成嚴重腦傷加鎖骨、肋骨骨折，送院急救，經開顱手術後昏迷逾一個月才轉出加護病房，因到院時無法自主呼吸，即插氣管內管急救，轉到呼吸加護病房透過氣切置入氣切管逐步脫離呼吸器，但要脫離氣管內管卻發現現氣長了肉芽，中山醫學大學附設醫院胸腔外科醫師林巧峰利用軟式氣管鏡雷射切除肉芽，再置入氣管支架，終於在6月底移除氣管支架，也將氣切口封閉。

王媽媽說，沒有氣切管，不但洗澡更方便，也不會覺得有個東西卡卡的，愛唱歌的她又可以開心的唱卡拉OK；媳婦說，這一路走來婆婆很堅強，從不放棄努力配合醫師做復健，可以康復子女都覺得欣慰。

林巧峰表示，腦像病患氣切後置入氣管內管會有10％患者併發氣管肉芽，肉芽卡住氣管造成氣管內管無法移除，該院3年前使用兒童麻醉時使用的軟式喉部面罩取代硬式氣管鏡進行冷凍或雷射肉芽切除，為病患重建氣管，有85.5％患者可以成功移除氣切管，王媽媽就是很成功的案例。

(中時 )