俄Tu-142＋Su-24逼近領空！日戰機緊急攔截

俄羅斯2架Tu-142反潛機和1架Su-24轟炸機，分別繞飛日本領土，引起關注。(圖/推特)

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中時電子報

俄羅斯2架Tu-142反潛機和1架Su-24轟炸機，2日上午突然靠近日本領海上空，造成日本航空自衛隊的戰機緊急升空攔截，全程伴飛和監控。

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根據NHK新聞報導，日本國防部周六(2日)早上發現，有2架俄國Tu-142巡邏機飛越最北端的北海道地區。隨後並向南轉，飛往沖繩島的方向。後來，這2架俄羅斯戰機又北轉飛向太平洋，繞飛大部分日本群島以後，才飛回俄羅斯。

日本自衛隊正在分析莫斯科巡邏機背後的意圖。

日本航空自衛隊聯合參謀部聲稱，Tu-142戰機向北海道靠近，再沿著西海岸向南飛，幾乎繞島飛行一周。另外還有1架Su-24戰機在本州島上空飛行。

3架俄國軍機飛越日本領空，讓日本自衛隊不得不緊急回應，立即派出航空自衛隊的4架戰機升空攔截、全程監控。

但這並非日本首次發現俄羅斯軍機逼近領土。過去日本自衛隊軍機也曾跟蹤監視，靠近日本的俄國Tu-95戰機轟炸機。

(中時電子報)

文章來源：Russian military planes fly near Japan

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